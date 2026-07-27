Ένας ανιχνευτής νετρίνων, θαμμένος βαθιά στους πάγους της Ανταρκτικής, καταγράφει τα αποκαλούμενα «σωματίδια-φαντάσματα», τα οποία διαπερνούν ολόκληρη τη Γη, αποκαλύπτοντας κοσμικά φαινόμενα που παραμένουν αόρατα στα συμβατικά τηλεσκόπια.

Στον Νότιο Πόλο, η αστρονομική παρατήρηση δεν περιορίζεται μόνο σε όσα συμβαίνουν πάνω από τον ορίζοντα.

Θαμμένο στον πάγο, κάτω από τον ερευνητικό σταθμό Amundsen–Scott South Pole Station, βρίσκεται ένα τηλεσκόπιο που δεν διαθέτει καθρέφτες, φακούς ή συμβατικές κάμερες. Το σύστημα ανίχνευσής του αποτελείται από 5.160 γυάλινες σφαίρες, καθεμία από τις οποίες περιέχει έναν εξαιρετικά ευαίσθητο φωτοπολλαπλασιαστή και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά συστήματα. Οι αισθητήρες αυτοί είναι τοποθετημένοι σε 86 κατακόρυφα καλώδια, τα οποία εκτείνονται μέσα σε έναν κυβικό χιλιόμετρο του στρώματος πάγου της Ανταρκτικής.

Οι βαθύτεροι αισθητήρες βρίσκονται περίπου 2.450 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

Η Γη ως φυσικό φίλτρο

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι η κατεύθυνση προς την οποία μπορεί να «βλέπει». Για μεγάλο μέρος των παρατηρήσεών του, το IceCube χρησιμοποιεί την ίδια τη Γη ως φυσικό φίλτρο. Ένα νετρίνο μπορεί να εισέλθει στον πλανήτη από το Βόρειο Ημισφαίριο, να διασχίσει χιλιάδες χιλιόμετρα πετρωμάτων και πάγου και τελικά να δημιουργήσει μια σύντομη μπλε ακτινοβολία στον ανιχνευτή της Ανταρκτικής. Από τη σκοπιά του Νοτίου Πόλου, το σήμα αυτό φαίνεται να προέρχεται από κάτω, έχοντας διασχίσει ολόκληρη τη Γη.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ίδιος ο πλανήτης μετατρέπεται σε τμήμα του τηλεσκοπίου.

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Τα νετρίνα δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο και αλληλεπιδρούν εξαιρετικά σπάνια με την ύλη. Δισεκατομμύρια από αυτά διαπερνούν κάθε δευτερόλεπτο το ανθρώπινο σώμα και ολόκληρη τη Γη χωρίς να αφήνουν ίχνος. Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις συγκρούονται με έναν πυρήνα ατόμου μέσα στον πάγο, δημιουργώντας φορτισμένα σωματίδια όπως μιόνια ή ηλεκτρόνια. Τα σωματίδια αυτά εκπέμπουν μια χαρακτηριστική μπλε ακτινοβολία Τσερένκοφ, την οποία καταγράφουν οι φωτοπολλαπλασιαστές του IceCube.

Αναλύοντας τον χρόνο άφιξης και την ένταση αυτών των φωτεινών αναλαμπών, οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν την κατεύθυνση και την ενέργεια του αρχικού νετρίνου. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ανακατασκευή σπάνιων κοσμικών γεγονότων που δεν είναι δυνατό να παρατηρηθούν μόνο με το φως.

Νέο παράθυρο στο Σύμπαν

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το IceCube έχει προσφέρει σημαντικές ανακαλύψεις. Το 2013 επιβεβαίωσε την ύπαρξη νετρίνων υψηλής ενέργειας που προέρχονται από περιοχές έξω από το Ηλιακό Σύστημα, ενώ αργότερα συνέδεσε ορισμένα από αυτά με ενεργούς γαλαξίες, αποκαλύπτοντας πιθανούς τόπους επιτάχυνσης κοσμικών σωματιδίων.

Το 2023 δημιούργησε ακόμη και τον πρώτο «χάρτη» του Γαλαξία μας σε νετρίνα υψηλής ενέργειας.

Παρότι η αστρονομία νετρίνων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και οι περισσότερες ανιχνεύσεις συνοδεύονται από σημαντική αβεβαιότητα, το IceCube απέδειξε ότι ένας φυσικός όγκος πάγου μπορεί να μετατραπεί σε γιγαντιαίο παρατηρητήριο. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες αποκτούν μια εντελώς νέα εικόνα του Σύμπαντος, συμπληρώνοντας όσα αποκαλύπτουν τα παραδοσιακά τηλεσκόπια που βασίζονται αποκλειστικά στο φως.

Με πληροφορίες από spacedaily.com