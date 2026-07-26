Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ εισηγήθηκε την αναστολή των επιθέσεων γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν δεν ήταν μόνο μια πολιτική επιλογή, αλλά αποτέλεσμα έντονων συζητήσεων στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι η εκστρατεία βομβαρδισμών είχε φτάσει στα όριά της.

Σύμφωνα με το axios, κεντρικό πρόσωπο στο παρασκήνιο φέρεται να ήταν ο ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ο οποίος σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εισηγήθηκε την αναστολή των επιθέσεων γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κούπερ εκτίμησε ότι οι δύο εβδομάδες συνεχών αεροπορικών επιχειρήσεων είχαν ήδη προκαλέσει σημαντική φθορά στις δυνατότητες του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίοδο και ότι οι περισσότεροι από τους βασικούς στρατιωτικούς στόχους είχαν πλέον εξουδετερωθεί.

Η εκτίμηση αυτή φαίνεται ότι επηρέασε καθοριστικά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να δώσει εντολή για παύση των επιθέσεων, παρά το γεγονός ότι λίγες ημέρες νωρίτερα εμφανιζόταν αποφασισμένος να συνεχίσει μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε δεχθεί στο τραπέζι των συζητήσεων σχέδια για νέα κύματα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων. Ωστόσο, μετά τις εισηγήσεις στρατιωτικών και πολιτικών συμβούλων άρχισε να επανεξετάζει τη στρατηγική του.

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Η τελική απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση με ανώτατους αξιωματούχους ασφαλείας και στρατιωτικούς επιτελείς, οι οποίοι παρουσίασαν στον πρόεδρο τις διαθέσιμες επιλογές.

Το μήνυμα που μεταφέρθηκε στον Λευκό Οίκο ήταν ότι η αεροπορική ισχύς είχε ήδη πετύχει μεγάλο μέρος των στόχων της και ότι η συνέχιση των βομβαρδισμών χωρίς σαφή στρατηγικό στόχο θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους χωρίς αντίστοιχα οφέλη.

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Προειδοποίηση για τα όρια της στρατιωτικής λύσης

Ο ναύαρχος Κούπερ φέρεται να υποστήριξε ότι η συνέχιση των επιχειρήσεων θα είχε νόημα μόνο εάν υπήρχε πολιτική απόφαση για μια νέα, μεγαλύτερης κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου το 80% των προκαθορισμένων στόχων της αμερικανικής επιχείρησης «Epic Fury» είχαν ήδη πληγεί, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό απαιτούσε διαφορετικό επίπεδο εμπλοκής.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, φέρεται να είχε προειδοποιήσει ότι τα αποθέματα αναχαιτιστικών συστημάτων αεράμυνας αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στην περιοχή.

Η προειδοποίηση αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερες απειλές για τις αμερικανικές βάσεις και τις ναυτικές δυνάμεις στον Κόλπο.

Το μεγάλο στοίχημα του Στενού του Ορμούζ

Η επόμενη κρίσιμη δοκιμασία αφορά το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, μέσω της οποίας μεταφέρεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το Ιράν και το Ομάν φέρονται να βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την ασφαλή επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού και την απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν μια τέτοια συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από την Ουάσινγκτον. Σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, υπάρχει κίνδυνος νέας κλιμάκωσης.

«Ο Τραμπ αφήνει χώρο στη διπλωματία»

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», ωστόσο αποφάσισε να δώσει χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες.

«Δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες», ανέφερε, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη φύση των επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Όπως υποστήριξε, οι συνομιλίες συνεχίζονται σε διαφορετικά επίπεδα, ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η διπλωματική οδός παραμένει προτιμητέα, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα προσέλθει «σοβαρά» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο συζητούν τη δημιουργία διεθνούς συνασπισμού που θα έχει ως στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας και την απομάκρυνση ναρκών από το Στενό του Ορμούζ.

Η κρίση παραμένει εύθραυστη, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σταματήσει προσωρινά, αλλά η ισορροπία ανάμεσα στη διπλωματία και μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση εξακολουθεί να κρέμεται από λεπτές ισορροπίες.