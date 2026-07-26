Τι αναφέρει ο ΥΠΕΞ του Ιράν σε ανάρτησή του.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιτέθηκε σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός.

Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αραγτσί «ξεκαθάρισε» ότι αυτό που έκανε εκείνος που «εκμεταλλεύεται τη βοήθεια των άλλων» στο Κίεβο «δεν θα μείνει αναπάντητο», όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ιρανός υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

{https://x.com/araghchi/status/2081406217486778612}