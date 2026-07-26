Οι επιχειρήσεις των ελληνικών αεροσκαφών αναμένεται να συνεχιστούν όσο κρίνεται απαραίτητο, με στόχο την προστασία ανθρώπινων ζωών, κατοικημένων περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές της Ισπανίας.

Σημαντική συνδρομή στην αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την Ισπανία παρέχει η Ελλάδα, με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 να έχουν ήδη ενταχθεί στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Τα ελληνικά αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón, στην Ισπανία και κατευθύνθηκαν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα πύρινα μέτωπα.

Τα δύο CL-415 συμμετέχουν στις εναέριες επιχειρήσεις πυρόσβεσης, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού σε περιοχές όπου η φωτιά έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τις επίγειες δυνάμεις. Η παρουσία τους αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής κινητοποίησης για την ενίσχυση των ισπανικών αρχών απέναντι στην εκτεταμένη πύρινη απειλή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της ημέρας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού των μετώπων.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης

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