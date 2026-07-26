Η συμμετοχή της ομάδας στον Παγκόσμιο Τελικό της WRO 2026 αποτελεί μια ευκαιρία ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στο επίκεντρο μιας διεθνούς διοργάνωσης που αναδεικνύει το ταλέντο και τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων στον τομέα της ρομποτικής και των επιστημών STEM.

Μια σημαντική επιτυχία για τη μαθητική ρομποτική της Ελλάδας αποτελεί η πρόκριση της ομάδας STEMedu01 στον Παγκόσμιο Τελικό της World Robot Olympiad (WRO) 2026, όπου θα έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον χώρο της εκπαίδευσης STEM.

Η ομάδα, η οποία αποτελείται από τρεις μαθητές Γυμνασίου, κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εξασφαλίσει την παρουσία της στη μεγάλη παγκόσμια διοργάνωση, αποδεικνύοντας πως η επιμονή, η δημιουργικότητα και η αγάπη για την τεχνολογία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διακρίσεις.

Ο φετινός Παγκόσμιος Τελικός της WRO θα πραγματοποιηθεί στο San Juan του Πουέρτο Ρίκο, από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή κορυφαίων μαθητικών ομάδων από όλο τον κόσμο. Η STEMedu01 θα συμμετάσχει στην κατηγορία RoboMission, έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα που συνδυάζει τον προγραμματισμό, τη μηχανική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και την ομαδική συνεργασία.

Η πρόκριση αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και πολύμηνης προετοιμασίας από τους μαθητές και τον προπονητή τους, οι οποίοι εργάστηκαν με συνέπεια προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός παγκόσμιου διαγωνιστικού περιβάλλοντος.

Ωστόσο, η συμμετοχή στον διεθνή τελικό συνοδεύεται από σημαντικό οικονομικό κόστος, καθώς απαιτούνται έξοδα μετακίνησης, διαμονής και συμμετοχής στην αποστολή. Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές κέρδισαν επάξια τη θέση τους μέσα από τη διάκρισή τους, το σύνολο των απαραίτητων εξόδων δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί.

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Για τον λόγο αυτό, η ομάδα απευθύνει έκκληση για στήριξη και προβολή της προσπάθειάς της, με στόχο να γίνει γνωστή η πορεία της στο ευρύτερο κοινό και να βρεθούν πιθανοί χορηγοί ή υποστηρικτές που θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση αυτού του σημαντικού ταξιδιού.

Η υποστήριξη της STEMedu01 δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή τριών παιδιών σε έναν διαγωνισμό. Αποτελεί επένδυση στη νέα γενιά επιστημόνων και δημιουργών, ενισχύοντας μια προσπάθεια που προβάλλει τις αξίες της γνώσης, της συνεργασίας, της καινοτομίας και της ελληνικής παρουσίας στον παγκόσμιο χώρο της τεχνολογίας.

Δείτε ΕΔΩ την πορεία και τους στόχους της ομάδας.