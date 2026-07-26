Εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να αποσπάσει περισσότερα από 15.000 δολάρια από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν.

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για απάτη και υπεξαίρεση βρίσκεται ένας 31χρονος οικονομικός διευθυντής κατασκευαστικής εταιρείας στη Φλόριντα, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να αποσπάσει περισσότερα από 15.000 δολάρια από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Jimmy Paul Garcia Velez διατήρησε στο σύστημα μισθοδοσίας επτά πρώην εργαζομένους της εταιρείας, παρότι είχαν αποχωρήσει εδώ και μήνες. Αντί να διαγράψει τα στοιχεία τους, φέρεται να τροποποίησε τις πληροφορίες των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους καταβάλλονταν οι μισθοί, αντικαθιστώντας τους με δύο προσωπικούς του λογαριασμούς.

Η πρακτική αυτή συνεχίστηκε για περίπου επτά μήνες, με αποτέλεσμα ο 31χρονος να εισπράττει παράνομα συνολικά 15.456,72 δολάρια, ενώ παράλληλα λάμβανε κανονικά και τον μισθό του ως οικονομικός υπεύθυνος της εταιρείας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είχε πλήρη πρόσβαση στο σύστημα μισθοδοσίας και εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του είχε δοθεί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας εντόπισε ασυνήθιστες αυξήσεις στο κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας των εργαζομένων. Η έρευνα έδειξε ότι ο Garcia Velez είχε σταματήσει και τις κρατήσεις από τον δικό του μισθό που αφορούσαν το μερίδιό του στα ασφάλιστρα υγείας, μεταφέροντας το σύνολο του κόστους στην επιχείρηση.

Οι αρχές της κομητείας Flagler ξεκίνησαν έρευνα, εξετάζοντας τα στοιχεία της μισθοδοσίας και ζητώντας τραπεζικά αρχεία. Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι οι μισθοί των πρώην υπαλλήλων κατέληγαν στους προσωπικούς λογαριασμούς του κατηγορουμένου.

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Ο 31χρονος συνελήφθη από την ειδική ομάδα αναζήτησης φυγόδικων της τοπικής αστυνομίας και κατηγορείται για οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης και μεγάλη κλοπή. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 10.000 δολαρίων. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν έχει δηλώσει ένοχος ή αθώος, ενώ οι κατηγορίες παραμένουν υπό δικαστική διερεύνηση.

Πηγή yahoo.com