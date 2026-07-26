Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν «επιθετική ενέργεια» διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την ουκρανική επίθεσε σε ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, ανακοινώνοντας ότι προκλήθηκε έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε άλλος ένας.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε το συμβάν «επιθετική ενέργεια» διαμηνύοντας ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλειά της. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδιώκει να διευρύνει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο και άλλα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου που συνδέεται με το Ιράν στην Κασπία Θάλασσα.

{https://x.com/Afshin_Ismaeli/status/2081127294580482163}

{https://x.com/VictorKvert2008/status/2081082768503579088}

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Ζελένσκι κατά Ιράν για Ρωσία

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι το Κίεβο διαπίστωσε πως η Ρωσία μεταβιβάζει στο Ιράν τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να δώσει την Τεχεράνη τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πλήγματα στην περιοχή.

«Από τις αρχές Ιουλίου, έχουμε καταγράψει ενεργή ρωσική δορυφορική παρατήρηση των κρατών του Κόλπου και των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ που βρίσκονται εκεί. Αυτές οι εικόνες εμφανίζονται στη συνέχεια στο Ιράν», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Ταυτόχρονα, υπάρχει μια σαφής συσχέτιση μεταξύ των ρωσικών δορυφορικών εικόνων αυτών των τοποθεσιών και των ιρανικών πληγμάτων - τόσο πριν από τις επιθέσεις, κατά την προετοιμασία τους, όσο και μετά, για την αποτίμηση της ζημίας που προκλήθηκε».