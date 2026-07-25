Τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα παραμένουν συχνό φαινόμενο στη Συρία, όπου οι υποδομές έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές μετά από χρόνια πολέμου, ενώ πολλά οδικά δίκτυα παρουσιάζουν σημαντικές φθορές.

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 30 τραυματίστηκαν σε ένα από τα πιο σοβαρά τροχαία δυστυχήματα των τελευταίων ημερών στη Συρία, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο λεωφορείων στην κεντρική περιοχή της χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον οδικό άξονα που συνδέει τη Δαμασκό με το Ντέιρ αλ-Ζορ, κοντά στην περιοχή της Παλμύρας, όταν δύο επιβατικά λεωφορεία συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις συριακές αρχές, στο ένα από τα δύο οχήματα επέβαιναν μέλη των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας, ενώ το δεύτερο ήταν πολιτικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες.

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Μετά το τροχαίο, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τραυματίες και να μεταφέρουν τους επιζώντες σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι τραυματίες διακομίστηκαν κυρίως σε υγειονομικές μονάδες της Παλμύρας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων.

Οι ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν τη σύγκρουση δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.