Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τις εχθροπραξίες και τις επιθέσεις να συνεχίζονται παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και προστασία των αμάχων.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ταξίαρχος Άμπντελ Νάσερ αλ Μακάντμα, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα, ανέφεραν ιατρικές πηγές και το υπουργείο Εσωτερικών του θύλακα, το οποίο υπάγεται στην παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο Μακάντμα, γνωστός και ως «κυβερνήτης» του βόρειου τμήματος της Λωρίδας, ήταν ένας από τους τουλάχιστον πέντε Παλαιστινίους που σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές. Σκοτώθηκε στην περιοχή Σεΐχ Ραντουάν, βόρεια της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ήταν επίσης μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει δεκάδες μέλη της αστυνομίας της Χαμάς τους τελευταίους μήνες, λέγοντας ότι πολλοί από αυτούς ήταν μέλη της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης και συνιστούσαν άμεση απειλή για τις ισραηλινές δυνάμεις. Η Χαμάς από την πλευρά της λέει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις κατά αστυνομικών έχουν ως στόχο να σπείρουν το χάος στη Γάζα και παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σε άλλη ισραηλινή επιδρομή σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος διασώστης στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ, σύμφωνα με ιατρικές πηγές οι οποίες ανέφεραν επίσης ότι ένας αστυνομικός που είχε τραυματιστεί την περασμένη εβδομάδα άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό.

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Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε επίσης δύο ανθρώπους σε ένα σπίτι στο Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα του θύλακα, ανέφεραν ιατρικές πηγές. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι στόχος ήταν ένα μέλος της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ. Σε άλλον βομβαρδισμό, επίσης στο Χαν Γιουνίς, σκοτώθηκε ένας μαθητής λυκείου, ο Χάλεντ Αλ Μπρέιμ. Συγγενείς του είπαν ότι ο Μπρέιμ σκοτώθηκε ενώ έφερνε γλυκά στο σπίτι του για να κεράσει φίλους και συγγενείς που γιόρταζαν την αποφοίτησή του από το λύκειο και την εισαγωγή του σε πανεπιστήμιο.

Περισσότεροι από 1.180 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, τον Οκτώβριο του 2025. Κατά την ίδια περίοδο, έχουν σκοτωθεί τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες.