Καθώς οι καύσωνες γίνονται ολοένα συχνότεροι και πιο έντονοι σε ολόκληρο τον κόσμο, πολλές πόλεις αναζητούν νέους τρόπους αντιμετώπισης της θερμικής επιβάρυνσης χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από ενεργοβόρες λύσεις, όπως τα συστήματα κλιματισμού.

Στους δρόμους της Κολομβίας υλοποιήθηκε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αστικού πρασίνου που μετέτρεψε τους δρόμους της πόλης σε φυσικούς διαδρόμους δροσιάς.

Όπως αναφέρει το timesofindia, μέσω της πρωτοβουλίας «Πράσινοι Διάδρομοι» (Corredores Verdes), η πόλη φύτεψε περίπου 880.000 δέντρα και περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια θάμνους και άλλα φυτά σε δρόμους, πάρκα, όχθες ποταμών και δημόσιους χώρους.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου πράσινων περιοχών που συνέβαλε στη μείωση της θερμοκρασίας, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Η μάχη της Medellín απέναντι στην αστική θερμική νησίδα

Η Medellín βρίσκεται στην κοιλάδα Aburrá, μια γεωγραφική περιοχή όπου τα γύρω βουνά περιορίζουν την κυκλοφορία του αέρα και ευνοούν τη συσσώρευση θερμότητας.

Για δεκαετίες, η γρήγορη αστική ανάπτυξη αντικατέστησε μεγάλο μέρος της φυσικής βλάστησης με δρόμους, κτίρια και τσιμεντένιες επιφάνειες. Αυτά τα υλικά απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και απελευθερώνουν σταδιακά θερμότητα, δημιουργώντας το γνωστό φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι κάτοικοι άρχισαν να αντιμετωπίζουν θερμότερους δρόμους, λιγότερο άνετους δημόσιους χώρους και αυξημένους κινδύνους για την υγεία λόγω της έκθεσης στη ζέστη.

Το 2016, η δημοτική αρχή αποφάσισε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα όχι μόνο με τεχνολογικές λύσεις, αλλά επενδύοντας στη δύναμη της φύσης.

Ένα τεράστιο δίκτυο πρασίνου μέσα στην πόλη

Το πρόγραμμα Corredores Verdes δεν περιορίστηκε στη δημιουργία νέων πάρκων. Αντίθετα, η στρατηγική ήταν να διανεμηθεί η βλάστηση σε ολόκληρο τον αστικό ιστό.

Δέντρα, φοίνικες, θάμνοι και φυτά εδαφοκάλυψης τοποθετήθηκαν κατά μήκος δρόμων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, ποταμών και περιοχών με έντονη κυκλοφορία.

Οι επιλογές των φυτών έγιναν με βάση το τροπικό κλίμα της περιοχής και την ικανότητά τους να προσφέρουν σκιά και να επιβιώνουν στις τοπικές συνθήκες.

Παράλληλα, το έργο περιλάμβανε συνεχή φροντίδα, άρδευση και κλάδεμα, ώστε τα φυτά να παραμένουν υγιή και να συνεχίζουν να προσφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη.

Πώς τα δέντρα δροσίζουν μια πόλη

Η φυσική δροσιά που προσφέρουν τα δέντρα βασίζεται σε δύο βασικούς μηχανισμούς.

Ο πρώτος είναι η σκιά. Οι φυλλωσιές εμποδίζουν την άμεση ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει σε δρόμους, πεζοδρόμια και κτίρια, μειώνοντας την απορρόφηση θερμότητας από τις αστικές επιφάνειες.

Ο δεύτερος είναι η εξατμισοδιαπνοή. Μέσω των φύλλων τους, τα δέντρα απελευθερώνουν υδρατμούς στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα φυσικό φαινόμενο ψύξης παρόμοιο με τον τρόπο που ο ιδρώτας βοηθά το ανθρώπινο σώμα να διατηρήσει χαμηλότερη θερμοκρασία.

Οι επιστημονικές αξιολογήσεις του έργου έδειξαν ότι οι Πράσινοι Διάδρομοι συνέβαλαν σε μείωση της μέσης θερμοκρασίας της πόλης περίπου κατά 2°C, ενώ σε ορισμένες έντονα σκιασμένες περιοχές καταγράφηκε τοπική ψύξη έως και 5°C.

Η επιτυχία του προγράμματος προκάλεσε μεγάλη διεθνή προβολή, όμως στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίστηκαν και υπερβολικοί ισχυρισμοί ότι η Medellín κατάφερε να μειώσει τη θερμοκρασία των δρόμων της κατά 10°C.

Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν μια τέτοια συνολική μείωση της θερμοκρασίας του αέρα.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η πραγματική επίδραση είναι περίπου 2°C σε επίπεδο πόλης, με μεγαλύτερες μειώσεις — έως και 5°C — να παρατηρούνται σε συγκεκριμένα σκιασμένα σημεία.

Οι μεγαλύτερες διαφορές που αναφέρονται πιθανότατα αφορούν θερμοκρασίες επιφανειών, όπως η άσφαλτος κάτω από τον ήλιο, οι οποίες μπορούν να παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερες αποκλίσεις σε σχέση με τις θερμοκρασίες του αέρα.

Περισσότερα από μια λύση για τη ζέστη

Οι Πράσινοι Διάδρομοι δεν προσέφεραν μόνο χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η αύξηση της βλάστησης βελτίωσε την ποιότητα του αέρα, καθώς τα φυτά συγκρατούν σωματίδια ρύπανσης και απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα.

Παράλληλα, οι νέοι πράσινοι χώροι δημιούργησαν καταφύγια για πουλιά, πεταλούδες, μέλισσες και άλλους οργανισμούς, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα μέσα στην πόλη.

Οι πιο δροσεροί δρόμοι ενθάρρυναν επίσης το περπάτημα και την ποδηλασία, ενώ οι κάτοικοι απέκτησαν περισσότερους ευχάριστους χώρους για κοινωνικές δραστηριότητες και αναψυχή.

Το πρόγραμμα δημιούργησε ακόμη θέσεις εργασίας στον τομέα της φύτευσης, της συντήρησης και της διαχείρισης του αστικού τοπίου, ενισχύοντας τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Ένα μοντέλο για τις πόλεις του μέλλοντος

Η Medellín έχει γίνει διεθνές παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις μπορούν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή χρησιμοποιώντας λύσεις που βασίζονται στη φύση.

Η εμπειρία της δείχνει ότι τα αστικά δάση και οι πράσινες υποδομές μπορούν να αποτελέσουν μια οικονομικά αποδοτική και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μείωση της θερμότητας, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων.

Η μεγάλη αλλαγή στη Medellín ξεκίνησε με κάτι απλό: περισσότερα δέντρα στους δρόμους. Και το αποτέλεσμα απέδειξε ότι η φύση μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πιο ισχυρούς συμμάχους των ανθρώπων απέναντι σε ένα θερμότερο μέλλον.