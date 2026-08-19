Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τομ Χόλαντ έχει ήδη «σπάσει» το ορόσημο των 2 δισ. δολαρίων στο παγκόσμιο box ofiice.

Εκτός από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τομ Χόλαντ έχει να λαμβάνει κάποια εκατομμύρια από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Spiderman: Brand New Day.

Η Οδύσσεια έχει ήδη ξεπεράσει το ένα δισ. σε εισπράξεις παγκοσμίως και ο Spiderman το ορόσημο των 2 δισ. δολάρια, αντίστοιχα.

Ο Τομ Χόλαντ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να λάβει πάνω από 100 εκατ. δολάρια μόνο από το «Spider-Man: Brand New Day». Αρκετές πηγές που γνωρίζουν την συμφωνία του Χόλαντ με την Sony Pictures και τα στούντιο της Marvel είπαν στο Wrap ότι ο 30χρονος ηθοποιός είχε βάση για τον μισθό του τουλάχιστον 20 εκατ. δολάρια.

Αυτό σημαίνει 10 εκατ δολάρια περισσότερα από όταν υποδύθηκε τον Πίτερ Πάρκερ στο «Spider-Man: No Way Home» το 2021. Ο Τομ Χόλαντ αναμένεται μαζί με τα μπόνους να λάβει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως Spiderman τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια.

Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» σημείωσε ρεκόρ 360 εκατ. δολαρίων μόνο στο σαββατοκύριακο της πρεμιέρας της ταινίας στις ΗΠΑ από τα συνολικά 932 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Μέσα σε έξι μέρες προβολής η ταινία ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια.

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Αυτή την εβδομάδα η ταινία ξεπέρασε το όριο των 2 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, και έγινε η δεύτερη ταινία που κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το όριο τόσο γρήγορα.

Οι προηγούμενες ταινίες που πέτυχαν το ορόσημο αυτό ήταν οι «Τιτανικός» το 1994, «Avatar» το 2009, «Star Wars: The Force Awakens» το 2015, «Avengers: Infinity War» το 2018, «Avengers: Endgame2» το 2019 και «Ne Zha 2» το 2025.

Με πληροφορίες του Page Six