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Η έκθεση εγκαινιάζεται την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 19:30, υπό την αιγίδα της UNESCO.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, υπό την αιγίδα της UNESCO, έχει την τιμή να παρουσιάσει την έκθεση του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα, με τίτλο «Εικόνες από την Ελλάδα», στο υποβλητικό περιβάλλον του Χαμιδιέ Τζαμί, στο Κάστρο της Χίου. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 30 Αυγούστου 2026, ώρα 19:30.

Η έκθεση, οργανωμένη από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, επιχειρεί να αναπτύξει έναν βαθύ διάλογο με την ιστορική μνήμη της Χίου. Ο Σωτήρης Σόρογκας, χρησιμοποιώντας με μοναδική δεξιοτεχνία το κάρβουνο και το ακρυλικό, αναδεικνύει τα ταπεινά, καθημερινά ίχνη μιας Ελλάδας που χάθηκε, ακινητοποιώντας τα στον καμβά για να τους χαρίσει μια νέα ζωή.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται τα χαρακτηριστικά καΐκια του Σόρογκα, ρημαγμένα και παραδομένα στη φθορά, τα οποία συνομιλούν άμεσα με την πλούσια ναυτική κληρονομιά της Χίου, τη γη των καπεταναίων και των αφανών ναυτικών. Δίπλα τους, τμήματα από ερειπωμένους ανεμόμυλους και παλιά ξύλα- σπαράγματα, αποτελούν μάρτυρες μιας άλλης εποχής, παραπέμποντας στα ιστορικά τοπόσημα του χιώτικου τοπίου.

Μέσα στο μοναδικό αυτό ιστορικό μνημείο της Χίου, ο θεατής καλείται να ανακαλύψει την ομορφιά που κρύβεται στα απομεινάρια του παρελθόντος.

Επιμέλεια Κειμένου: Μαρία Λυρατζή, Μουσειολόγος

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Έργα της έκθεσης – Λεζάντες

1. Σωτήρης Σόρογκας, «Παλιά Βάρκα» (Old Boat), 2024

Ακρυλικό και κάρβουνο σε καμβά. Συλλογή του καλλιτέχνη.

40 × 60 εκ.

2. Σωτήρης Σόρογκας, «Ρημαγμένη Βάρκα» (Dilapidated Boat), 2026

Ακρυλικό και κάρβουνο σε καμβά. Συλλογή του καλλιτέχνη.

110 × 110 εκ.

3. Σωτήρης Σόρογκας, «Σπάραγμα Βάρκας σε Βράχια» (Fragment of a Boat on Rocks), 2026

Ακρυλικό και κάρβουνο σε καμβά. Συλλογή του καλλιτέχνη.

70 × 60 εκ.

4. Σωτήρης Σόρογκας, «Υπόλειμμα Ανεμόμυλου» (Windmill Remnant), 2024

Ακρυλικό και κάρβουνο σε καμβά. Συλλογή του καλλιτέχνη.

70 × 100 εκ.

5. Σωτήρης Σόρογκας, «Ξυλοδεσιά» (Timber Lacing), 2024

Ακρυλικό και κάρβουνο σε καμβά. Συλλογή του καλλιτέχνη.

80 × 120 εκ.

6. Σωτήρης Σόρογκας, «Γκρεμισμένος Ανεμόμυλος» (Ruined Windmill), 2024

Ακρυλικό και κάρβουνο σε καμβά. Συλλογή του καλλιτέχνη.

130 × 130 εκ.