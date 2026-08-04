Πλησιάζει η μεγάλη ανακοίνωση για τον νέο ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ της Amazon.

Η Έιμι Πασκάλ μόλις έδωσε ένα κάποιο σημάδι για το πότε οι θαυμαστές θα μάθουν επιτέλους ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Σε πρόσφατη συνέντευξη στο Deadline, η έμπειρη παραγωγός μοιράστηκε μια είδηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της αναζήτησης του νέου 007.



Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Πασκάλ, οι φαν μπορούν να περιμένουν νεότερα σχετικά με τον επόμενο Μποντ μέχρι τα τέλη του 2026.

«Θα έλεγα ότι το τέλος της χρονιάς είναι ένα καλό στοίχημα [για μια ανακοίνωση]», αποκάλυψε η Πασκάλ στο Deadline. Όσο για τη διαδικασία του κάστινγκ και το ισχυρό αποτύπωμα που έχει αφήσει ο Ντάνιελ Κρεγκ ύστερα από πέντε επιτυχημένες ταινίες, αναγνώρισε ότι «είναι δύσκολο να ακολουθήσεις τον Ντάνιελ Κρεγκ».

Ο Ντάνιελ Κρεγκ κρέμασε το σακάκι του Μποντ έπειτα από 15 χρόνια και πέντε ταινίες, με τελευταία το No Time To Die του 2021. Καθώς ο Κρεγκ είναι ο έβδομος και πιο πρόσφατος ηθοποιός που ανέλαβε τον ρόλο, με πέντε χρόνια να έχουν περάσει από την τελευταία ταινία, η επιθυμία να δούμε έναν νέο ηθοποιό να φορά το σμόκιν του θρυλικού πράκτορα, είναι μεγάλη.

Η Πασκάλ τόνισε επίσης ότι η επόμενη ταινία Μποντ χρειάζεται μια νέα δημιουργική κατεύθυνση. «Είμαστε πολύ μεθοδικοί. Πρέπει να είναι κάτι πραγματικά διαφορετικό που να είναι και ανατρεπτικό και συναρπαστικό και διαφορετικό», υποδηλώνοντας ότι το franchise θα εστιάσει σε μια σημαντική δημιουργική αναθεώρηση.

Νωρίτερα φέτος, ξεκίνησε σειρά οντισιόν για τον ρόλο, αν και μερικά ονόματα έχουν ήδη αποσυρθεί από την κούρσα για τον χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου του Χάρις Ντίκινσον). Οι επόμενες οντισιόν αναμένονται να πραγματοποιηθούν μέσα στον Αύγουστο, με τον ίδιο τον Ντενί Βιλνέβ να επικοινωνεί απευθείας με τους φιναλίστ. Η διαδικασία υποδηλώνει ότι η αναζήτηση εισέρχεται σε τελική φάση, αλλά τα ονόματα των υποψηφίων παραμένουν κρυφά.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πασκάλ φέρνει της σημαντική της εμπειρία στο πρότζεκτ. Η τελευταία της προσπάθεια, Spider-Man: Brand New Day, πρόσφατα έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών για το άνοιγμα του Σαββατοκύριακου στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ. Η ταινία κέρδισε 360 εκατομμύρια δολάρια στην πρεμιέρα της, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το Avengers: Endgame.



Την σκηνοθεσία της 26ης περιπέτειας του Τζέιμς Μποντ έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ του Dune, σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ του Peaky Blinders.