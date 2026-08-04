Ήταν σχεδιασμένο, εξηγεί και λέει ότι πρέπει να μπουν όρια.

Η Αριάνα Γκράντε έσπασε τη σιωπή της και απάντησε σχετικά με την επερχόμενη παύση που θα κάνει στην καριέρα της, μετά από δήλωση εκπροσώπου της ότι θα αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της «Eternal Sunshine» στις αρχές Σεπτεμβρίου.



Στην πρώτη από τις τρεις συναυλίες της στο United Center του Σικάγο τη Δευτέρα το βράδυ (3/080), η Γκράντε αναφέρθηκε στο διάλειμμα που θα κάνει και στην αποχώρησή της από το μιούζικαλ «Sunday in the Park With George» του Στίβεν Σόντχαϊμ που θα αποτελούσε το ντεμπούτο της στο West End. Όπως είπε, ήταν μια απόφαση που πάρθηκε σιωπηλά, έπειτα από σκέψη και δεν ήταν καθόλου παρορμητική.

«Μερικές φορές, όταν λέγεται μια ιστορία, αλλά όχι άμεσα από μένα, τα πράγματα μπορεί να διογκωθούν λίγο», ξεκίνησε και συνέχισε: «Έτσι, θέλησα απλώς να μιλήσω απευθείας στους θαυμαστές μου απόψε γιατί σας αγαπώ πολύ. Η ανακοίνωση που έγινε χθες δεν ήταν μια αντιδραστική ή παρορμητική απόφαση», είπε στο πλήθος.

«Είναι κάτι που είχα αποφασίσει να σχεδιάσω και είχα πάρει αθόρυβα από καιρό και είναι μια απόφαση που πάρθηκε μετά από σκέψη και ενθάρρυνση. Θέλω να ξέρετε ότι πολλά πράγματα μπορούν να αληθεύουν ταυτόχρονα. Θέλω να το μοιραστώ αυτό γιατί άκουσα ότι οι θαυμαστές μου ανησυχούσαν ότι η αρνητικότητα καταστρέφει τα πράγματα για εμένα, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό δεν ισχύει. Ειλικρινά, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής: Πολλά πράγματα μπορούν να είναι αληθινά ταυτόχρονα. Ναι, τα όρια, πρέπει να καθοριστούν. Οι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται ένα διάλειμμα μερικές φορές. Και επίσης, αυτό μπορεί να είναι -και θα συνεχίσει να είναι- η μεγαλύτερη εμπειρία της επαγγελματικής και δημιουργικής μου ζωής.



«Ό,τι κι αν λέγεται εκεί έξω, τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ να αλλοιώσει την αλήθεια μου ή να είναι πιο αληθινό για μένα, από αυτή την αγάπη που μοιραζόμαστε», συνέχισε. «Όλα τα υπόλοιπα είναι βλακείες και δεν είναι δικά μου για να τα κουβαλάω, οπότε δεν τα κουβαλάω. Έπρεπε να βγω εδώ έξω και να το διαχωρίσω από την αλήθεια μου για χάρη σας, γιατί σας αγαπώ και αυτή η περιοδεία έχει υπάρξει η πιο θεραπευτική, όμορφη, διορθωτική, μεγαλειώδης, ιδιαίτερη εμπειρία της ζωής μου», ξεκαθάρισε.

Θυμίζουμε, ότι εκπρόσωπος της Αριάνα Γκράντε είχε δηλώσει την Κυριακή, ότι η τραγουδίστρια και ηθοποιός θα αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία και να την κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με υγεία και ευτυχία, και στη συνέχεια να κάνει ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα από τις δημόσιες δραστηριότητες και εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ατελείωτη και συνεχή δημόσια κριτική» που αφορά στην εμφάνισή της.

Σημειώνεται ότι μόλις την Παρασκευή (31/07), η Αριάνα Γκράντε κυκλοφόρησε το νέο, όγδοο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Petal», ενώ πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη συνέχεια της «Meet The Parents», με τίτλο «Focker-In-Law», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, δίπλα στους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ.