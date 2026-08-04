Επικές μάχες Οδυσσέα και Spider-Man, στο ελληνικό box office.

Η νέα ταινία Spider-Man: Καινούρια Μέρα, κατάφερε να εκθρονίσει την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν από την κορυφή του ελληνικού box office, στην τρίτη εβδομάδα προβολή της.



Όπως ακριβώς συμβαίνει και στον υπόλοιπο πλανήτη, ο νέος Spider-Man σάρωσε τα ελληνικά ταμεία, με το «καλημέρα σας», κόβοντας 110.252 εισιτήρια στο εγχώριο ντεμπούτο του.



Θυμίζουμε ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του ο Spider-Man, συγκέντρωσε το εντυπωσιακό νούμερο των 927 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια πρεμιέρα στην ιστορία, μετά το «Avengers: Endgame» της Marvel, το οποίο απέφερε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.



Η Οδύσσεια, μια ανάσα και περίπου 4.000 εισιτήρια πιο πίσω, ακολουθεί στη δεύτερη θέση του ελληνικού box office με 106.561 θεατές.



Αξιοσημείωτο και ελπιδοφόρο είναι, ότι τα δύο blockblusters εκτόξευσαν τα συνολικά εισιτήρια του τετραημέρου στις 250.000, ένα νούμερο που σίγουρα είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στις ελληνικές αίθουσες (και πολύ μας αρέσει).



Οι ταινίες στις υπόλοιπες οκτώ θέσεις του Top 10 ακολουθούν με τετραψήφιο αριθμό εισιτηρίων. Το Toy Story 5, σταθερό, συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, η Πρόκληση έχει κερδίσει τους Έλληνες θεατές και πλασάρεται στην πρώτη πεντάδα, ενώ και η Εμμονή συνεχίζει να διατηρεί τη δυναμική της τερματίζοντας έβδομη.



{https://youtu.be/n8y00WDOq4Q?si=qgcgK4t6UrZfzszp}





Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026