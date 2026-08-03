Η νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day έφτασε σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του.

Πέντε ολόκληρα χρόνια έκαναν υπομονή οι θαυμαστές του Spider-Man ανά τον κόσμο και η προσμονή ήταν μεγάλη. Η νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day έφτασε επιτέλους στις κινηματογραφικές αίθουσες και σπάει ταμεία καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.



Το κοινό σε όλο τον κόσμο γέμισε τα σινεμά το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του Spider-Man, με την ταινία να συγκεντρώνει το εντυπωσιακό ποσό των 927 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Σύμφωνα με το Variety, οι εντυπωσιακές πωλήσεις εισιτηρίων καθιστούν την ταινία τη δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια πρεμιέρα στην ιστορία, μετά το «Avengers: Endgame» της Marvel, το οποίο απέφερε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Επιπλέον, η ταινία «Brand New Day» έκανε τη μεγαλύτερη πρεμιέρα στην ιστορία του αμερικανικού box-office, αποφέροντας 360 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τελικά το «Endgame», το οποίο είχε αποφέρει 357 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ το πρώτο Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του.



«Αυτή η πρεμιέρα αντανακλά τη διαχρονική δύναμη των χαρακτήρων της Marvel και τη σύνδεση που συνεχίζουν να έχουν με τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο — και, όπως είδε το κοινό, προαναγγέλλει συναρπαστικά πράγματα που θα ακολουθήσουν», δήλωσε ο πρόεδρος της Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκ, ο οποίος ήταν και παραγωγός της ταινίας.

Η ταινία «Brand New Day» αρέσει και στους κριτικούς, συγεντρώνοντας βαθμολογία 90% στο Rotten Tomatoes βάσει 320 κριτικών.

Το Digital Spy περιγράφει το νέο Spider-Man ως «άλλη μια καταπληκτική εμφάνιση του Πίτερ Πάρκερ του Τομ Χόλαντ».

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«Ευτυχώς, το επίκεντρο παραμένει στον Πίτερ, και αυτή είναι η καλύτερη μέχρι στιγμής ερμηνεία του Τομ Χόλαντ στη σειρά».



Παρά το ντελίριο που προκάλεσε η ταινία «Spider-Man: Brand New Day», η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνέχισε να προσελκύει το κοινό, με έσοδα 51 εκατομμυρίων δολαρίων στο τρίτο Σαββατοκύριακο προβολής της στις ΗΠΑ. Μαζί, οι δύο ταινίες πέτυχαν το πιο εμπορικό Σαββατοκύριακο στην ιστορία του box office, με έσοδα περίπου 430 εκατομμυρίων δολαρίων από όλες τις ταινίες.



Το καλύτερο Σαββατοκύριακο μέχρι τώρα σε εισιτήρια στις ΗΠΑ, ήταν με το «Avengers: Endgame» (συνολικά 402 εκατομμύρια δολάρια).

{https://youtu.be/n8y00WDOq4Q?si=Z8B16FTPdTkSEBjq}

Οι λόγοι που προκάλεσαν ντελίριο για το νέο Spider-Man: Brand New Day

Το «Brand New Day», επιβεβαιώνει ότι ο «Spider-Man» όχι μόνο δεν έχει κουράσει τους φαν, αλλά αντίθετα τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο.



Θυμίζουμε ότι η νέα περιπέτεια του Spidey έχει προωθηθεί ως μια «εκκίνηση από το μηδέν» για τον ήρωα, μετά την προηγούμενη ταινία, «No Way Home», που τελείωσε με ένα τεράστιο cliffhanger: ο Πίτερ Πάρκερ του Τομ Χόλαντ πήρε τη δύσκολη απόφαση να διαγράψει την ταυτότητά του από τον κόσμο για να σώσει το πολυδιάστατο σύμπαν, αφήνοντας τη φίλη του (Ζεντάγια) και τον καλύτερό του φίλο Νεντ να τον ξεχάσουν. Το ενδιαφέρον — για να μάθουν οι θεατές τις συνέπειες της μοιραίας επιλογής του Spider-Man και να είναι από τους πρώτους που θα ανακαλύψουν ποιον ρόλο υποδύεται η Sadie Sink στην ταινία — ήταν τόσο έντονο, ώστε ορισμένες αίθουσες προγραμμάτιζαν προβολές κάθε 15 λεπτά, από το σούρουπο μέχρι την αυγή.

«Να θυμάσαι, κανένας άνθρωπος δεν είναι αποτυχημένος αν έχει φίλους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της κινηματογραφικής ομάδας της Sony, Τομ Ρόθμαν. «Το “Spider-Man: Brand New Day” είναι ουσιαστικά μια ταινία για τη φιλία, για το παρηγορητικό στοιχείο της σύνδεσης στις ζωές όλων μας, και αυτό βρίσκει απήχηση στο κοινό όλων των ηλικιών και σε όλο τον κόσμο. Σε δύσκολους καιρούς, η Sony είναι πολύ περήφανη που ένωσε τον κόσμο για να γιορτάσει μια ταινία για την ελπίδα».