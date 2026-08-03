Το Μουσείο Ακρόπολης υποδέχεται την Πανσέληνο του Αυγούστου με παράσταση ωραρίου και ξεναγήσεις.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Μουσείο Ακρόπολης παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του, γιορτάζοντας την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο.



Συγκεκριμένα, το Μουσείο Ακρόπολης θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.

Η είσοδος στο Μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τα Πωλητήρια του Μουσείου θα κλείσουν στις 11:30 το βράδυ.

Εκτός από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν, με εισιτήριο ελεύθερης εισόδου, στην περιοδική έκθεση Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία που παρουσιάζει το Μουσείο έως τις 30 Αυγούστου.

Με τριάντα οκτώ αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά, που μετακινήθηκαν για πρώτη φορά από τα Μουσεία της Ιταλίας, η Έκθεση επικεντρώνεται στην επιρροή, την πρόσληψη και τη μεταλαμπάδευση της αρχαίας ελληνικής Τέχνης στην Ιταλία, από την Εποχή του Σιδήρου έως τον 20ο αιώνα.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, στις 6 μ.μ., οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε ξενάγηση στην περιοδική Έκθεση από αρχαιολόγο του Μουσείου.

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Η ξενάγηση θα έχει διάρκεια 45 λεπτά και επιτρέπονται έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Απαραίτητη η ηλεκτρονική κράτηση θέσης εδώ.

Όπως κάθε Παρασκευή, το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό έως τις 12 μεσάνυχτα. Για όσους επιθυμούν να εξυπηρετηθούν στο εστιατόριο του δευτέρου ορόφου, θα απαιτείται τηλεφωνική κράτηση στο 210 9000915.

Τέλος, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το «Μουσείο της Ανασκαφής» θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ (τελευταία είσοδος 7:30 μ.μ.).