Το Toy Story 5 άγγιξε τα 1,022 δισεκατομμύρια δολάρια και έγινε η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς.

Η ταινία Toy Story 5 των Disney και Pixar ξεπέρασε επίσημα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, φτάνοντας τα 1,022 δισεκατομμύρια δολάρια και έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα για το 2026, τουλάχιστον μέχρι στιγμής καθώς η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν... καλπάζει ασταμάτητη, με έσοδα που φτάνουν τα 639 εκατομμύρια δολάρια παγμοσμίως, μόλις στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της.

Ας επανέλθουμε όμως στην πέμπτη ταινία Toy Story, η οποία μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, έχει αποφέρει 448 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ και 573 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Σε σκηνοθεσία του βετεράνου της Pixar, Άντριου Στάντον, η πέμπτη ταινία του επιτυχημένου franchise, ακολουθεί τους Γούντι (Τομ Χανκς), Μπαζ Λάιτγιαρ (Τιμ Άλεν) και Τζέσι (Τόαν Κιούζακ), καθώς η ιδιοκτήτρια Μπόνι εθίζεται σε ένα νέο παιδικό έξυπνο tablet που ονομάζεται Lilypad.

Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στα μέσα Ιουνίου με ντεμπούτο ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων, διατήρησε σταθερή δυναμική στους κινηματογράφους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, υποστηριζόμενη από ισχυρή διαφήμιση από στόμα σε στόμα και μια πρωτότυπη συνεισφορά στο soundtrack από τη (νιόπαντρη) Τέιλορ Σουίφτ με τίτλο «I Knew It, I Knew You».

{https://youtu.be/c51ND9Hdbw0?si=K2Cj1-jUvUZ9RSNf}

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Το ορόσημο σηματοδοτεί την τρίτη ταινία Toy Story που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, τοποθετώντας την ταινία Toy Story 5 στην κορυφή της λίστας με τα υψηλότερα έσοδα της κινηματογραφικής σειράς.

Μαζί με τις ταινίες The Super Mario Galaxy Movie και Michael, είναι η τρίτη κυκλοφορία που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως για φέτος.