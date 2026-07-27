Μια πειρατική κόπια της Οδύσσειας έγινε viral στο Χ, συγκεντρώνοντας δύο εκατομμύρια προβολές προτού κατέβει.

H «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν διέρρευσε στα social media, προκαλώντας αναστάτωση στη Universal που αντέδρασε ακαριαία.



Συγκεκριμένα, μια παράνομη -προφανώς- υψηλής ποιότητας της κόπια της ταινίας έφτασε σε εκατομμύρια χρήστες στο X (πρώην Twitter), μέσω ενός tweet που έγινε viral στις 25 Ιουλίου.

Η ανάρτηση έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου και συνοδευόταν από το κείμενο: «Κάποιος ανέβασε ολόκληρη την ταινία Η Οδύσσεια στο X. Το πιστεύετε;». Το μήνυμα περιείχε μια έκδοση της ταινίας σε υψηλή ποιότητα, όπως επιβεβαίωσε το Variety, και έφτασε τις 2,1 εκατομμύρια προβολές μέσα σε δυόμισι ώρες, προτού κατέβει το παράνομο υλικό όσο και ο λογαριασμός.

Όσον αφορά τις πειρατικές ταινίες που εμφανίζονται σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο χρόνος που απαιτείται για την αφαίρεση του περιεχομένου ποικίλλει ανάλογα με την εταιρεία, ενώ το X, το οποίο ανήκει στον Έλον Μασκ, είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο να συνεργαστεί σε τέτοια αιτήματα.

Η Universal Pictures εξέδωσε δήλωση μέσω του ΤΗR σχετικά με τη διαρροή, αναφέροντας: «Ενημερωθήκαμε για τη μη εξουσιοδοτημένη ανάρτηση της ταινίας και ενεργοποιήσαμε αμέσως τα πρωτόκολλα κατάργησης. Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και θα επιδιώξουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιεχομένου μας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας».

Το σίγουρο είναι ότι αυτή η σύντομη διαρροή, δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει αρνητικά τα εισιτήρια της ταινίας, τα οποία συνεχίζουν να σημειώνουν άνοδο και στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της, ούτε να έχει μειώσει τη ζήτηση για τα περιζήτητα εισιτήρια για τις προβολές σε IMAX.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η ιστορία επαναλήφθηκε και το πρωί της Κυριακής (26/07), όταν μια κόπια χαμηλότερης ποιότητας ανέβηκε και πάλι στο X, αλλά αποσύρθηκε περίπου δύο ώρες αργότερα, αφού είχε συγκεντρώσει σχεδόν 50.000 προβολές. «Αυτό το αρχείο έχει απενεργοποιηθεί κατόπιν αναφοράς από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων», ανέφερε αργότερα ένα μήνυμα στην επίμαχη ανάρτηση.

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Σε μια πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή όπως «Η Οδύσσεια», η εμφάνιση παράνομης κόπιας της ταινίας είναι αναμενόμενη και αποτελεί κάτι για το οποίο τα στούντιο συχνά προετοιμάζονται πριν από την ευρεία κυκλοφορία της ταινίας.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Οδύσσεια του Νόλαν έφτασε τα 639 εκατομμύρια δολάρια παγμοσμίως, μόλις στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της.