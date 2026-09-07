Χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του F-4 Phantom στην Τανάγρα, με τους αρμόδιους ερευνητές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν της πτώσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο τα ευρήματα από το σημείο της τραγωδίας όσο και το οπτικό υλικό που καταγράφηκε από κάμερες και κινητά τηλέφωνα.

Οι ερευνητές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, από τα συντρίμμια και τα καθίσματα του αεροσκάφους έως τις επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Στόχος είναι να ανασυντεθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια η πορεία του Phantom και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τη μοιραία πρόσκρουση.

Η μοιραία δεξιά στροφή

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το σχέδιο της πτήσης προέβλεπε απογείωση από την Τανάγρα και γρήγορη άνοδο, ακολουθούμενη από αριστερή στροφή και διέλευση του αεροσκάφους πάνω από το πλήθος που παρακολουθούσε την αεροπορική επίδειξη του Athens Flying Week.

Στη συνέχεια, το Phantom θα πραγματοποιούσε δεξιά στροφή προκειμένου να ευθυγραμμιστεί εκ νέου με τον διάδρομο της βάσης. Η συγκεκριμένη μανούβρα πραγματοποιούνταν σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα.

Ήταν σε εκείνο το σημείο, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από τον διάδρομο της Τανάγρας, που το αεροσκάφος φαίνεται να έχασε απότομα ύψος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι πρώτες εκτιμήσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της δεξιάς στροφής, το φτερό ενδέχεται να ήρθε σε επαφή με αντικείμενο που προεξείχε. Το ενδεχόμενο αυτό αποτελεί ένα από τα σενάρια που εξετάζονται και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την έρευνα.

Το αεροσκάφος κατέπεσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ανάμεσα σε δύο αποθήκες, οι οποίες τυλίχθηκαν στις φλόγες. Τμήματα του Phantom εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη απόσταση, ενώ ένα από τα κομμάτια του αεροσκάφους κατέληξε σε εργοστάσιο στα Οινόφυτα.

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Η τραγωδία μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών

Η συντριβή σημειώθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 14:55. Το F-4 της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης συνετρίβη λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της αεροπορικής επίδειξης.

Χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας, βλέποντας το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να καταλήγει στο έδαφος, ενώ ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού κάλυψε την περιοχή.

Οι δύο χειριστές, ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, έχασαν τη ζωή τους.

Και οι δύο ήταν ιδιαίτερα έμπειροι πιλότοι, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους και εξειδίκευση σε αποστολές δίωξης και βομβαρδισμού.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον Ιωάννη Μπλέσια

Στον Πύργο Ηλείας, τόπο καταγωγής του Ιωάννη Μπλέσια, το πένθος είναι βαρύ. Ο 40χρονος επισμηναγός ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδί μόλις 5 ετών.

Φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αφοσιωμένο στην Πολεμική Αεροπορία και στην πτήση.

«Με χαμόγελο πήγαινε για δουλειά, με χαμόγελο πέταγε, με χαμόγελο έφυγε», ανέφερε ο φίλος του Χρήστος Κούλης, περιγράφοντας τον χαρακτήρα του.

Η σχέση του με την Πολεμική Αεροπορία είχε ξεκινήσει από μικρή ηλικία. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός και εργαζόταν ως τεχνικός αεροσκαφών στην 117 Πτέρυγα Μάχης, ενώ ο ίδιος ο Ιωάννης Μπλέσιας αποφοίτησε από τη Σχολή Ικάρων το 2009.

«Ο Γιάννης ζούσε για τα Phantom. Ήταν ένας πιλότος που ήταν εξαιρετικά ικανός, υπηρετούσε με πειθαρχία, πάντα έτοιμος», ανέφερε ακόμη ο φίλος του Χαράλαμπος Λαμπρόπουλος.

Μοναχοπαίδι, ο 40χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην οικογένεια και στους φίλους του. Εκτός από την αγάπη του για τις μηχανές, ασχολούνταν και με το ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί στην ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας.

Μία ακόμη συγκλονιστική πτυχή της πορείας του είναι ότι ο Ιωάννης Μπλέσιας είχε βρεθεί στον πύργο ελέγχου κατά την τραγωδία της Ανδραβίδας, τον Ιανουάριο του 2023, και ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με τον αδικοχαμένο υποσμηναγό Μάριο-Μιχαήλ Τουρούτσικα.

Ο Δημήτρης Πέτρου και το όνειρο της πτήσης

Στα Πράμαντα Τζουμέρκων και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Πέτρου προκάλεσε βαθιά συγκίνηση.

Ο 37χρονος σμηναγός είχε από μικρός ως μεγάλο στόχο να γίνει πιλότος. Σύμφωνα με τον θείο του, παρότι είχε αρχικά βρεθεί κοντά στο αντικείμενο της συντήρησης των αεροσκαφών, επιθυμούσε να βρεθεί ο ίδιος στο πιλοτήριο και να υπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο την πατρίδα.

«Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος, δεν ήθελε να μείνει μηχανικός αεροσκαφών. Θεωρούσε πιο ουσιαστικό τη δύναμη να προστατεύσει τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φίλοι του θυμούνται με συγκίνηση πόσο χαρούμενος ήταν κάθε φορά που πετούσε πάνω από τα Γιάννενα.

«Όταν ήταν για να έρθει στα Γιάννενα για πτήση με το αεροπλάνο μας έστελνε μήνυμα και μας έλεγε ότι 5 η ώρα θα περάσω από πάνω. Πέταγε πάνω από το συνεργείο ή από το σπίτι», ανέφερε ο φίλος του Ανέστης Τζοβάρας.

Στο χωριό του πατέρα του, τον Πολυστάφυλο Πρέβεζας, κάτοικοι και τοπικοί φορείς θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του με την κατασκευή προτομής στην πλατεία.

«Ερχόταν πάντα στον Πολυστάφυλο, πετούσε και πολύ χαμηλά κι εμείς ξέραμε όταν έπεφτε πολύ χαμηλά, ξέραμε ότι ήταν ο Δημήτρης», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κωνσταντίνος Καραβίδας.

Η τραγωδία ήρθε λίγες ημέρες πριν από μία ιδιαίτερα σημαντική οικογενειακή στιγμή για τον 37χρονο, καθώς το ερχόμενο Σάββατο επρόκειτο να βαφτίσει την μόλις 5 μηνών κόρη του.

Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια

Η περιοχή της συντριβής έχει αποκλειστεί σε μεγάλη έκταση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συλλέγουν τα ευρήματα που θα εξεταστούν από την επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος.

Τα βίντεο από κάμερες και κινητά τηλέφωνα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών της πτήσης. Παράλληλα, εξετάζονται οι συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, τα συντρίμμια και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το σημείο.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, κανένα ενδεχόμενο δεν θεωρείται οριστικά αποκλεισμένο.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Μετά την απώλεια των δύο αξιωματικών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις. Πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο των δύο χειριστών.

Την Κυριακή, στο Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στις Μηλιές, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη τους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις οικογένειες που έχασαν τους δύο άνδρες.

«Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χρηστές ελπίδες και όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν όμως υπηρετώντας το καθήκον, με βαθιά αφοσίωση στην Πατρίδα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι οικογένειες, οι φίλοι και οι συνάδελφοι των δύο πιλότων καλούνται πλέον να διαχειριστούν τη βαριά απώλεια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής.

Η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου θα γίνει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στον Κατσικά Ιωαννίνων, ενώ μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο η κηδεία του Ιωάννη Μπλέσια.