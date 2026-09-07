Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου.
Στις 4:55 το πρωί, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν στο πόδι, άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Οι δράστες στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε τρεις κάλυκες και μία βολίδα.
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