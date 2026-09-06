Περισσότερα από 6,7 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 11, 23, 28, 40 και Τζόκερ το 14.
Η κλήρωση του Τζόκερ
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Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στην αποψινή κλήρωση. Στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκε ένας νικητής που κερδίζει 100.000 ευρώ, ενώ 13 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ με 4+1 σωστές προβλέψεις.
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)