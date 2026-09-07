Αναμένονται οι τοποθετήσεις των κατηγορουμένων επί του κατηγορητηρίου - Ποια τα σημαντικότερα σημεία της δίκης, που ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου

Μετά ένα μήνα διακοπής το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, που εκδικάζει το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεδριάζει εκ νέου σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου.

Στην τελευταία συνεδρίαση, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές η Εισαγγελέας της έδρας απήγγειλε τις κατηγορίες για τους 36 συνολικά κατηγορούμενους. Ήταν μία από τις κορυφαίες στιγμές της σημαντικής αυτής δίκης, ειδικά όταν η Εισαγγελέας κ. Αγγελική Κουρινιώτη διάβασε τα ονόματα των νεκρών του δυστυχήματος. Ήταν μία στιγμή απόλυτης σιωπής εντός της αίθουσας, μία στιγμή έντονης συγκινησιακής φόρτισης για όλους.

Τοποθετήσεις των κατηγορουμένων

Σήμερα αναμένεται η τοποθέτηση των κατηγορουμένων επί του κατηγορητηρίου. Να σημειωθεί ότι κάποιοι εξ αυτών ξεκίνησαν να τοποθετούνται στην τελευταία συνεδρίαση, στις 28 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι συνήγοροι υπεράσπισης, σε αυτό το στάδιο της δίκης δεν θα χρειαστούν πολύ χρόνο προκειμένου να τοποθετηθούν επί του κατηγορητηρίου.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα γνωστοποιηθεί η λίστα των μαρτύρων. Αυτό που έχει γίνει ήδη γνωστό από την Πρόεδρο της έδρας είναι ότι πρώτοι θα καταθέσουν τα μέλη της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Τα βασικότερα σημεία

Η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου 2026. Η πρώτη συνεδρίαση υπήρξε επεισοδιακή κυρίως εξαιτίας της αίθουσας στην οποία επιλέχθηκε να διεξαχθεί. Η αίθουσα στο campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ήταν μικρή, χωρίς να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να χωρούν όλοι οι δικηγόροι και των δύο πλευρών, χωρίς να χωρούν καν οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι μαζικά παρακολούθησαν τις πρώτες συνεδριάσεις, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, που εξακολουθεί να παρουσιάζει η συγκεκριμένη δίκη. Υπήρξαν τότε καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφάλειας στην αίθουσα, ενώ οι γονείς των θυμάτων διαμαρτύρονταν ότι κάθονται δίπλα στους κατηγορούμενους. Η ακαταλληλότητα της αίθουσας στην αρχική της μορφή φάνηκε και εκ της κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Τα αποτελέσματά της βέβαια δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Για την ακρίβεια, δεν χρειάστηκε να γίνουν γνωστά, καθώς, το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε εντολή να γκρεμιστούν γυψοσανίδες, προκειμένου να μεγαλώσει η αίθουσα, ώστε να χωρούν γονείς και συγγενείς θυμάτων, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και κοινό. Εξάλλου, πρόκειται για μία δημόσια δίκη.

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Το Ελληνικό δημόσιο

Το επόμενο σημαντικό σημείο της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών ήταν η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου. Μία παράσταση που προαναγγέλθηκε (στην τρίτη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου τον περασμένο Απρίλιο) αιφνιδιαστικά από τις συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παρότι στην «περιφερειακή» δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το Νομικό Συμβούλιο είχε ορίσει αρχικά συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων! Όσοι ένιωσαν έκπληξη πάντως από την προαναγγελία της παράστασης, δικαιώθηκαν. Το ελληνικό δημόσιο στην δίκη των Τεμπών δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας μόνο για τους τέσσερις πρώτους κατηγορούμενους, δηλαδή τον σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας, τους δύο σταθμάρχες, που φέρονται να αποχώρησαν νωρίτερα από τη βάρδια τους και τον πρώην επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί το έγγραφο, με το οποίο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) ενημέρωνε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σχετικά με τη μη γνώση της δικογραφίας για ενδεχόμενη παράσταση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη των Τεμπών. Το έγγραφο κατατέθηκε στην έδρα από την δικηγόρο οικογενειών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου,

Η παράσταση έγινε δεκτή από την έδρα. Απορρίφθηκαν μόνο οι παραστάσεις από την πλευρά των δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου των Μηχανοδηγών.

Αιτήματα

Στα αιτήματα που υποβλήθηκαν προς την έδρα ένα από τα σημαντικότερα ήταν εκείνο της διακοπής ή αναβολής της δίκης ή του διαχωρισμού των 16 κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ. Το σκεπτικό των συνηγόρων υπεράσπισης των συγκεκριμένων κατηγορουμένων αφορούσε στην ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την σύμβαση 717, που αφορούσε στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία στην Αθήνα και αναμένεται κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα να προσδιοριστεί η δίκη.

Το αίτημα απορρίφθηκε από την έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, οπότε οι κατηγορούμενοι σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση παραμένουν 36.

Συνολικά είναι στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για παραλείψεις που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση τη σύμβασης 717, την εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου, την μετάταξη του σταθμάρχη, την λειτουργία στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο επίδικο κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα – Νέοι Πόροι.

Οι 33 κατηγορούνται για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, είτε διά πράξεως είτε διά παραλείψεως. Τρεις από τους κατηγορούμενους κατηγορούνται για πλημμελήματα. Μεταξύ αυτών τα δύο στελέχη της HELLENIC TRAIN.

Οι συνεδριάσεις

Να σημειωθεί ότι πριν την διακοπή του καλοκαιριού η Πρόεδρος της έδρας γνωστοποίησε τις συνεδριάσεις για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Τις δύο πρώτες εβδομάδες και για τους δύο αυτούς μήνες το δικαστήριο θα συνεδριάζει τρεις ημέρες και τις δύο τελευταίες εβδομάδες δύο ημέρες.

Συγκεκριμένα, για τον Σεπτέμβριο, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα συνδριάσεις στις 7, 8, 9 14, 15, 16 21, 22 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Για τον Οκτώβριο οι συνεδριάσεις ορίστηκαν για 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 26 και 27 Οκτωβρίου.