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Νέα κλήρωση του Τζόκερ στις 22:00.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίζονται σήμερα (6/9) και τουλάχιστον 6,7 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους μεγάλους νικητές, ενώ οι τυχεροί της δεύτερης κατηγορίας θα πάρουν από 100.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Δείτε την κλήρωση

{https://www.youtube.com/watch?v=Ksk-7mr594Q}

Στην περασμένη κλήρωση σημειώθηκε νέο τζακ ποτ, κάτι που ανέβασε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο της αποψινής κλήρωσης σε τουλάχιστον 6,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

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