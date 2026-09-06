Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίζονται σήμερα (6/9) και τουλάχιστον 6,7 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους μεγάλους νικητές, ενώ οι τυχεροί της δεύτερης κατηγορίας θα πάρουν από 100.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.
Δείτε την κλήρωση
{https://www.youtube.com/watch?v=Ksk-7mr594Q}
Στην περασμένη κλήρωση σημειώθηκε νέο τζακ ποτ, κάτι που ανέβασε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο της αποψινής κλήρωσης σε τουλάχιστον 6,7 εκατομμύρια ευρώ.
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)