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Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, μετά από καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν έξι οχήματα, στο ύψος των Μεγάρων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα, με τις ουρές των οχημάτων να εκτείνονται σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ η κατάσταση επιβαρύνεται από την αυξημένη κίνηση στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν συνολικά έξι οχήματα. Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί επίσημα εάν υπάρχουν τραυματίες από τη σύγκρουση.

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Οι οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίζουν σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή των Μεγάρων.

Δείτε εδώ την κίνηση live.