Όσο περισσότερα δεδομένα συλλεχθούν, τόσο πιο ασφαλή θα είναι τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Σε μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν τεθεί τα βίντεο από κάμερες και κινητά που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση του F-4 Phantom στην Τανάγρα, καθώς η επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο για να αποσαφηνίσει τα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, όσο περισσότερα δεδομένα συλλεχθούν τόσο πιο ασφαλή θα είναι τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Το σχέδιο πτήσης προέβλεπε απογείωση, ταχεία άνοδο, αριστερή στροφή και πέρασμα πάνω από τους θεατές του Athens Flying Week, πριν την κρίσιμη δεξιά στροφή που θα επανέφερε το αεροσκάφος σε ευθεία με τον διάδρομο σε πολύ χαμηλό ύψος και υψηλή ταχύτητα.

Ακριβώς σε αυτή τη δεξιά στροφή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από τον διάδρομο της Τανάγρας, το Phantom έχασε απότομα ύψος. Οι ερευνητές εξετάζουν συντρίμμια, καθίσματα, οπτικό υλικό και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Το αεροσκάφος καρφώθηκε στο έδαφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάμεσα σε δύο αποθήκες που στη συνέχεια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl897wxzr4h5?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Βαρύ πένθος για τον αδόκητο χαμό των πιλότων

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τον Πύργο, τόπο καταγωγής του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια , ο οποίος αφήνει πίσω του ένα παιδί 5 ετών. Ανείπωτη θλίψη και στα Πράμαντα Τζουμέρκων για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, που ετοιμαζόταν να βαφτίσει την κόρη του. Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βούτσης τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση, ενώ φίλοι και συγγενείς μιλούν για δύο αφοσιωμένους οικογενειάρχες και άριστους χειριστές.

Οι δύο πιλότοι, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης στον τύπο του Phantom και εξειδίκευση στη δίωξη και βομβαρδισμό, έχασαν τη ζωή τους λίγα λεπτά μετά την έναρξη της επίδειξης. Χιλιάδες θεατές έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας, βλέποντας το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να πέφτει μέσα σε πυκνό μαύρο καπνό.

Τμήμα του Phantom καρφώθηκε σε εργοστάσιο στα Οινόφυτα, ενώ συντρίμμια εκσφενδονίστηκαν δεκάδες μέτρα μακριά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύο εργοστάσια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, με τον καπνό να δυσχεραίνει την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ πολιτικός κόσμος και θεσμικοί φορείς εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη.

Στην περιοχή της συντριβής, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από την αεροπορική βάση, οι αρχές έχουν αποκλείσει μεγάλη έκταση και συλλέγουν ευρήματα που θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αρμόδια επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl88ympxwy8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά την απότομη δεξιά στροφή το φτερό του αεροσκάφους φαίνεται να ακούμπησε σε αντικείμενο που προεξείχε, με αποτέλεσμα την πτώση και την έκρηξη που ακολούθησε.

Το πρωί της Κυριακής, στο Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στις Μηλιές, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη των δύο ιπταμένων.

Ο Μακαριώτατος, αναφερόμενος στο τραγικό συμβάν, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθούν με προσευχή οι οικογένειές τους. «Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χρηστές ελπίδες και όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν όμως υπηρετώντας το καθήκον, με βαθιά αφοσίωση στην Πατρίδα. Αυτή την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους, στους γονείς τους και σε όλους εκείνους που τους αγάπησαν», είπε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος.

Πηγή ΕΡΤ