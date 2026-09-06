Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δέκα αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2096606405159518239}

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, ήχησε το 112 προκειμένου οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2096606146849124849}