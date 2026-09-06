Το χρονικό της υπόθεσης.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού την προηγούμενη εβδομάδα στα Γιαννιτσά. Ο νεαρός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, σήμερα νωρίς το πρωί, κατέληξε.

Σύμφωνα με το thestival, όλα ξεκίνησαν έπειτα από φραστικό επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ένας 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο έδαφος.

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί επεισόδιο σε γνωστό κλαμπ της περιοχής, μεταξύ του 26χρονου και της κοπέλας του 27χρονου. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν εκτός του καταστήματος, όπου η ένταση συνεχίστηκε και η λογομαχία κατέληξε στη σωματική επίθεση. Ο 27χρονος, μετά το χτύπημα, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε βαριά. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.