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Οι Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την εκτροπή της μοτοσικλέτας και την είσοδό της στο αντίθετο ρεύμα.

Τραγική κατάληξη είχε η διαδρομή ενός 54χρονου μοτοσικλετιστή στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, καθώς έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 79,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 54χρονος εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την πορεία της.

Στη συνέχεια, η μηχανή πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, προτού ανατραπεί και καταλήξει στο οδόστρωμα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο σημείο του δυστυχήματος.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας, οι οποίοι έχουν αναλάβει την προανάκριση.