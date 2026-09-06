Μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του F-4 Phantom στην Τανάγρα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του αεροσκάφους.

Το Phantom συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών. Το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος κατά τη διάρκεια δεξιάς στροφής και κατέπεσε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή.

Από την πρώτη στιγμή, η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ξεκίνησε τη συλλογή στοιχείων, με στόχο να ανασυνθέσει λεπτό προς λεπτό τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης και να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη στο μοιραίο αεροσκάφος.

Στο επίκεντρο η μοιραία δεξιά στροφή

Το σημείο στο οποίο επικεντρώνεται η έρευνα είναι ο τελευταίος ελιγμός του Phantom.

Οπτικό υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες δείχνει το αεροσκάφος να πραγματοποιεί στροφή και στη συνέχεια να χάνει απότομα ύψος, πριν προσκρούσει στο έδαφος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια του ελιγμού να υπήρξε απώλεια στήριξης, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να μην μπορέσει να διατηρήσει την απαιτούμενη άντωση.

Ο πρώην διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, Π. Φραγκούλης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για πιθανή απώλεια στήριξης κατά τον ελιγμό. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση και όχι για το επίσημο πόρισμα των ερευνών.

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Το πρώτο σενάριο: Τεχνική βλάβη

Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος.

Οι ερευνητές καλούνται να διαπιστώσουν αν υπήρξε κάποια δυσλειτουργία σε κρίσιμο σύστημα του Phantom λίγο πριν από την απώλεια ύψους.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν σε αυτό το σημείο οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου. Εάν είχε παρουσιαστεί κάποια ένδειξη προβλήματος στο πιλοτήριο και αυτή είχε αναφερθεί από το πλήρωμα, οι καταγεγραμμένες επικοινωνίες θα μπορούσαν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις.

Παράλληλα, εξετάζεται το ιστορικό συντήρησης του αεροσκάφους και η τεχνική του κατάσταση πριν από την πτήση.

Το γεγονός ότι το Phantom είχε υποβληθεί σε τεχνικούς ελέγχους πριν από την πτήση δεν αποκλείει από μόνο του την πιθανότητα μιας αιφνίδιας βλάβης. Αυτό, όμως, είναι ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να αξιολογήσει η αρμόδια επιτροπή πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Το δεύτερο σενάριο: Ανθρώπινος παράγοντας και απώλεια ελέγχου

Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πτώση να συνδέεται με τον ανθρώπινο παράγοντα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδοθεί οποιαδήποτε ευθύνη στους χειριστές.

Σε μια αεροπορική επίδειξη, οι ελιγμοί πραγματοποιούνται σε χαμηλό ύψος και με συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την ταχύτητα, τη γωνία και τη διαχείριση του αεροσκάφους.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν, επομένως, όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης πτήσης, προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι παράμετροι του ελιγμού ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων ή αν υπήρξε κάποια απώλεια ελέγχου.

Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, οποιοδήποτε συμπέρασμα θα πρέπει να προκύψει αποκλειστικά από τα στοιχεία της επίσημης έρευνας.

Τα βίντεο μπορεί να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι η ύπαρξη μεγάλου όγκου οπτικού υλικού.

Κάμερες των διοργανωτών, τηλεοπτικά συνεργεία αλλά και ιδιώτες κατέγραψαν την επίδειξη και τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες.

Το υλικό αυτό μπορεί να επιτρέψει στους ειδικούς να αναλύσουν την πορεία του Phantom στα τελευταία δευτερόλεπτα, την ταχύτητα μεταβολής του ύψους, την κλίση του αεροσκάφους και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο τελευταίος ελιγμός.

Σε συνδυασμό με τις επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου, τα βίντεο αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του παζλ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl81a6hmjkt5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι και η εμπειρία των δύο αεροπόρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι δύο χειριστές ήταν ιδιαίτερα έμπειροι αεροπόροι της 348 Μοίρας Τακτικής Αεροπορίας «Άρης», με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης. Είχαν αναλάβει την πτήση επίδειξης στο πλαίσιο της αεροπορικής εκδήλωσης στην Τανάγρα.

Το στοιχείο αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική την πλήρη διερεύνηση όλων των παραμέτρων της πτήσης, χωρίς βιαστικά συμπεράσματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl81bzgwx4ll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η τραγωδία και η μεγάλη πυρκαγιά

Η συντριβή σημειώθηκε περίπου δύο χιλιόμετρα από την αεροπορική βάση της Τανάγρας. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση και σε σημεία κοντά στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν λόγω της φωτιάς και των πυκνών καπνών, οι πυροσβεστικές και σωστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί θεατών ή κατοίκων από την πτώση.

Οι δύο χειριστές, ωστόσο, έχασαν τη ζωή τους, βυθίζοντας στο πένθος την Πολεμική Αεροπορία.

Η απάντηση θα έρθει από το πόρισμα

Σε αυτή τη φάση, τα δύο βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι η τεχνική βλάβη και ο ανθρώπινος παράγοντας/απώλεια ελέγχου κατά τον ελιγμό.

Κανένα από τα δύο, όμως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ως η αιτία της τραγωδίας.

Οι ερευνητές έχουν μπροστά τους ένα σημαντικό όγκο δεδομένων: το οπτικό υλικό της πτήσης, τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου, τα διαθέσιμα στοιχεία για την τεχνική κατάσταση του αεροσκάφους και τα συντρίμμια του Phantom.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων αναμένεται να προκύψει η απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: τι προκάλεσε την απότομη απώλεια ύψους και γιατί οι δύο έμπειροι χειριστές δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την πτώση;