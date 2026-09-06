Η δήλωση του Γιώργου Πατούλη.

Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την τραγική απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και Σμηναγού Δημητρίου Πέτρου, κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους, καθώς και στη μεγάλη οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η απώλειά τους προκαλεί βαθιά συγκίνηση και υπενθυμίζει την αυταπάρνηση και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος με το οποίο υπηρετούν καθημερινά την πατρίδα οι Έλληνες πιλότοι.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Η απώλεια δύο νέων ανθρώπων που υπηρετούσαν την πατρίδα με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης μας γεμίζει βαθιά θλίψη. Εκφράζω από καρδιάς τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους, καθώς και στους συναδέλφους τους στην Πολεμική Αεροπορία. Η σκέψη μας είναι μαζί τους αυτές τις δύσκολες ώρες».