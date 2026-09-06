Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές στη Χαλκιδική, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφος, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή «Δεβελίκι».
Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Στην περιοχή έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και δύο οχήματα της υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην περιοχή.
Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Προσέγγισε την ακτή με ίδιες δυνάμεις και, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, είναι καλά στην υγεία του.