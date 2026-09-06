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Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 6/9 στην Δροσοπηγή Αττικής σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση μέσα σε χαράδρα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2096512153662497111}

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/videos/1094836046832412}

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Μάλίστα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακουν τις οδηγίες των Αρχών.

Δείτε φωτογραφίες από την ομάδα Emergency Alert

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{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1764608784579796&set=gm.1442788637749866&idorvanity=740680891293981}

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1624944516309300&set=gm.2104655867144751&idorvanity=885164852427198}

Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησαν οι Αρχές λόγω της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί:

στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, από το ύψος της συμβολής του με την οδό Δροσοπηγής,

στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής, από το ύψος της οδού Τρίτωνος,

στην οδό Χρυσανθέμων, από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρησιακής δράσης των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.