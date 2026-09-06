Αναλυτικά όσα αναφέρει σε τηλεοπτική εκπομπή ο Δημήτρης Καπούνης.

Ο Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, σχολιάζει τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη 90ή ΔΕΘ, στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση των αγροτών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή εισοδήματα και ότι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι οι αγρότες δεν διαθέτουν ακόμη και τα βασικά για να επιβιώσουν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Όπως ο ίδιος τονίζει σχετικά με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ «η μείωση φόρου στον αγρότη είναι καλοδεχούμενη, αλλά ο αγρότης δε ζει από την εφορία. Εδώ στη Νάξο δεν υπάρχει κανείς με εισόδημα 20.000 ευρώ ή 30.000 ευρώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Εδώ δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο, δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν και θα έχουν 20.000 ευρώ; Πού τα βρήκαν; Ποιος κυβερνά τη χώρα 7 χρόνια τώρα; Δε γνωρίζει πόσο αυξήθηκαν οι τιμές των μεταφορικών και του πετρελαίου; Σήμερα το πετρέλαιο στη Νάξο έχει 2,46 ευρώ».

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στους ευρωπαικούς πόρους που αναμένεται να λάβει το κράτος για την περαιτέρω ενίσχυσή των αγροτών λέγοντας πως «πρέπει επιτέλους κάποιος να πει την αλήθεια για το χρέος αλλά και για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

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