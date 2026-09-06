Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή της Κόνιτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, προειδοποιώντας τους για την κατεύθυνση των καπνών και καλώντας τους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2096470952481624565}

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως την προστασία των πολιτών από την έκθεση στον καπνό, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να μην αγνοούν τυχόν νεότερες οδηγίες για την περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ η εξέλιξη του μετώπου και η πορεία των καπνών βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση.