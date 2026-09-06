Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες.

Άκρως καλοκαιρινό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού την Κυριακή 6/9 με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια δημιουργώντας ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» θέτοντας αρκετές περιοχές της χώρας σε υψηλό συναγερμό για πυρκαγιές.

Σύμφωνα με το Meteo η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 38, στην Ήπειρο από 18 έως 36, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 36, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 37, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες από 22 έως 34, στα Δωδεκάνησα από 23 έως 31 και στην Κρήτη από 19 έως 35.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Κεντρικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Βόρειο Ιόνιο 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

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Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Σάκης Αρναούτογλου: Η πορεία του καιρού ως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας

Ο Σάκης Αρναούτογλου με βίντεο του αναφέρθηκε στην πορεία του καιρού ως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Συγκεκριμένα, μέχρι και την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος και ζεστός, με ελάχιστες τοπικές βροχές, ενώ οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας θα κινούνται γύρω στους 32-33°C μέχρι την Πέμπτη.

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«Από την Πέμπτη και κυρίως προς την Παρασκευή εμφανίζονται περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητες τοπικών βροχών, αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια. Το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου διαφαίνεται προσέγγιση πιο οργανωμένης μεταβολής από τα δυτικά, με περισσότερες βροχές. Επειδή είναι μακρινή πρόγνωση, χρειάζεται επιβεβαίωση. Η θερμοκρασία υποχωρεί σταδιακά: από τους 33°C στις αρχές της εβδομάδας, περίπου στους 31°C Παρασκευή–Κυριακή και κοντά στους 29-30°C στις 15-16 Σεπτεμβρίου» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και πολλές ακόμα περιφέρειες

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάςτης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Ανάμεσα στις περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή περιλαμβάνεται η Αττική, καθώς και πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και αρκετά νησιά.

Ειδικότερα, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Μαγνησία

Αργολίδα, Κορινθία

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία

Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς

Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο

Κρήτη

Νησιά Ιονίου, Βόρειου Αιγαίου & Νότιου Αιγαίου

Περιοχές Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Σερρών, Αχαΐας και Ηλείας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Επίσης, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.