«Χτύπησαν μία στο πρόσωπο» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Σοβαρές καταγγελίες για επίθεση σε βάρος ακτιβιστριών της PETA στη Σαντορίνη έρχονται στο φως, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις Καραβολάδες, τη γνωστή διαδρομή με τα περισσότερα από 500 σκαλοπάτια που συνδέει το παλιό λιμάνι με τα Φηρά.

Σύμφωνα με την PETA, οι ακτιβίστριες βρίσκονταν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν δράση διαμαρτυρίας για τη χρήση γαϊδουριών και μουλαριών στη μεταφορά τουριστών. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι αγωγιάτες προσπάθησαν να εμποδίσουν τη δράση και τις βιντεοσκοπήσεις, με το περιστατικό να καταλήγει σε ένταση και σωματική βία.

Κατά την καταγγελία, οι άνδρες κατέστρεψαν τα πανό που είχαν μαζί τους οι ακτιβίστριες και τις εξύβρισαν. Η PETA αναφέρει ακόμη ότι τις άρπαξαν, τις έσπρωξαν στις σκάλες και τις πίεσαν πάνω σε τοίχο, ενώ μία από τις γυναίκες φέρεται να δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο. Η οργάνωση δημοσιοποίησε βίντεο από το περιστατικό και ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά των εμπλεκομένων.

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Η συγκεκριμένη διαμαρτυρία είχε και μία ασυνήθιστη διάσταση. Οι ακτιβίστριες σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν ρομποτικές συσκευές υποστήριξης των ποδιών, δηλαδή εξωσκελετούς, επιχειρώντας να παρουσιάσουν μια εναλλακτική λύση για όσους δυσκολεύονται να ανέβουν τα εκατοντάδες σκαλοπάτια χωρίς τη βοήθεια ζώων.

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Η PETA Germany έχει μάλιστα απευθυνθεί με επιστολή στον δήμαρχο και στον πρόεδρο της Λιμενικής Αρχής Φηρών, προσφέροντας, όπως αναφέρει, να συνεισφέρει οικονομικά στην αγορά τέτοιων συσκευών, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσει η χρήση γαϊδουριών και μουλαριών για τη μεταφορά επισκεπτών. Ως παράδειγμα επικαλείται πιλοτικό πρόγραμμα στην Κίνα, όπου εξωσκελετοί χρησιμοποιήθηκαν από επισκέπτες για την ανάβαση στο Όρος Τάι, το οποίο διαθέτει περισσότερα από 7.000 σκαλοπάτια.

Η αντιπαράθεση για τα λεγόμενα «γαϊδουράκια-ταξί» στη Σαντορίνη δεν είναι καινούργια. Η PETA πραγματοποιεί σχετικές παρεμβάσεις στο νησί τουλάχιστον από το 2018, καταγγέλλοντας περιπτώσεις ζώων με εκδορές και πληγές από ακατάλληλα σαμάρια, αλλά και ανεπαρκή πρόσβαση σε νερό και σκιά. Πρόκειται για ισχυρισμούς της οργάνωσης, η οποία ζητά την πλήρη απαγόρευση των συγκεκριμένων διαδρομών με ζώα.