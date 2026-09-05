Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 17χρονης κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 17χρονη, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι Πέλλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στη 1.30 το μεσημέρι.

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της 17χρονης κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και με τη χρήση φορείου τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.