Τι ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς εξηγεί το γεγονός ότι το έδαφος βρίσκεται σε θερινή εξάντληση με ανάρτησή του. Μάλιστα, παρουσίασε τις περιοχές που εμφανίζουν το μεγαλύτερο έλλειμμα υγρασίας.

«Στις αρχές Αυγούστου είχαμε δει πώς οι βροχές της 24ης Ιουλίου άφησαν ένα σαφές αποτύπωμα στο ριζόστρωμα αρκετών περιοχών της χώρας. Τότε, ο Κανονικοποιημένος Δείκτης Υγρασίας Εδάφους – SSMI έδειχνε ότι το νερό δεν είχε μείνει μόνο στην επιφάνεια, αλλά είχε διεισδύσει βαθύτερα, μέχρι το ριζόστρωμα 0–100 cm, δημιουργώντας μια πραγματική «υδατική μνήμη» του επεισοδίου. Η νέα εικόνα αφορά το δεκαήμερο 22 έως 31 Αυγούστου 2026, δηλαδή το χρονικό διάστημα που κλιματικά βρίσκεται μέσα στο πιο ξηρό τμήμα του ελληνικού καλοκαιριού. ;VW Αυτό κάνει τον χάρτη ακόμη πιο ενδιαφέροντα καθώς δεν εξετάζουμε πλέον τις άμεσες συνέπειες μιας πρόσφατης βροχής, αλλά την κατάσταση του εδαφικού αποθέματος νερού στο τέλος μιας μακράς θερμής και ξηρής περιόδου.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=10166129522279467&set=a.10152353498039467}

Ο SSMI, ή Standardized Soil Moisture Index, δεν δείχνει απλώς πόσο νερό υπάρχει στο έδαφος. Δείχνει πόσο διαφορετική είναι η τρέχουσα κατάσταση από τη φυσιολογική για την ίδια εποχή, με βάση την περίοδο αναφοράς 1991–2020. Τιμές κοντά στο μηδέν σημαίνουν περίπου φυσιολογικές συνθήκες. Θετικές τιμές δείχνουν υγρότερο έδαφος από το αναμενόμενο, ενώ αρνητικές τιμές δείχνουν ξηρότερο. Τιμές κάτω από -2 αντιστοιχούν σε έντονο έλλειμμα εδαφικής υγρασίας, ενώ τιμές πάνω από +2 δηλώνουν ισχυρά θετική απόκλιση. Στον συγκεκριμένο χάρτη εξετάζεται το ριζόστρωμα 0–100 cm. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η επιφανειακή υγρασία μπορεί να μεταβληθεί πολύ γρήγορα από μια πρόσκαιρη βροχή ή από την έντονη εξάτμιση. Αντίθετα, το σήμα στο 0–100 cm αποτυπώνει περισσότερο τη διαθέσιμη υδατική αποθήκη για τη βλάστηση και την πραγματική υδρολογική κατάσταση του εδάφους» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα εμφανίζονται εκτεταμένες αρνητικές τιμές. Τμήματα της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας και γειτονικών περιοχών είναι αισθητά ξηρότερα από τα κανονικά για την εποχή. Σε ορισμένες ζώνες οι τιμές πλησιάζουν ή υπερβαίνουν το -2, ένδειξη ουσιαστικού ελλείμματος εδαφικής υγρασίας.

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Αντίθετα, η κεντρική Μακεδονία διατηρεί τοπικά θετικές αποκλίσεις, ενώ σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας η εικόνα είναι περισσότερο κοντά στα κανονικά ή ελαφρά υγρότερη.

Η Πελοπόννησος παρουσιάζει πλέον πολύ πιο εξασθενημένο θετικό σήμα σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Αυτό είναι απολύτως συμβατό με τη φυσιολογική θερινή απώλεια υγρασίας μέσω εξατμισοδιαπνοής, αλλά και με την απουσία εκτεταμένων νέων βροχοπτώσεων που θα μπορούσαν να ανανεώσουν το βαθύτερο εδαφικό απόθεμα. Η Κρήτη εμφανίζει κυρίως ουδέτερη έως ελαφρώς μεταβλητή εικόνα, με τοπικές θετικές και αρνητικές αποκλίσεις, χωρίς όμως κάποιο εκτεταμένο ακραίο σήμα.

Ο SSMI στα τέλη Αυγούστου 2026 επιβεβαιώνει ότι η χώρα βρίσκεται πλέον βαθιά μέσα στη φυσιολογική θερινή ξηρή περίοδο, αλλά όχι με ομοιόμορφο τρόπο. Η δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα εμφανίζει το σαφέστερο έλλειμμα εδαφικής υγρασίας, ενώ άλλες περιοχές παραμένουν κοντά στα κανονικά ή τοπικά ακόμη και υγρότερες.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι ο δείκτης μάς επιτρέπει να βλέπουμε όχι μόνο αν «έβρεξε» ή αν «δεν έβρεξε», αλλά αν το έδαφος εξακολουθεί να διαθέτει ουσιαστικό υδατικό απόθεμα και πόσο ασυνήθιστη είναι αυτή η κατάσταση για την εποχή».