Οι ανακοινώσεις ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ για το δυστύχημα.

Θλίψη προκαλεί ο θάνατος των δύο πιλότων του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα.

«Όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από την τραγική απώλεια των δύο χειριστών της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Η πατρίδα τιμά την προσφορά τους. Είναι αυτονόητο καθήκον της Πολιτείας η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πτώσης του αεροσκάφους. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους. Αιωνία τους η μνήμη» έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του.

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«Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., των μελών, των στελεχών, των εργαζομένων, των βουλευτριών και των βουλευτών του, εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους, στους συναδέλφους των δύο πιλότων του Phantom που έχασαν τη ζωή τους κατά το τραγικό δυστύχημα, σήμερα, στην Τανάγρα. Η 5η Σεπτεμβρίου αποτελεί μαύρη ημέρα για τη μεγάλη οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας, μια ημέρα - κηλίδα για την πατρίδα μας. Μια ημέρα που είθε να μην επαναληφθεί ποτέ» αναφέρεται στο συλλυπητήριο μήνυμα της προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένας Δούρου, για το τραγικό δυστύχημα με τους δύο νεκρούς πιλότους στην Τανάγρα.

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, «εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους οικείους των χειριστών του Phantom, που έχασαν άδικα τη ζωή τους, όταν αυτό συνετρίβη κατά τη διάρκεια επιδείξεων για την εκδήλωση Athens Flying Week. Από αυτό το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια πολλών ακόμα ανθρώπων, προκύπτει το αμείλικτο ερώτημα για τη σκοπιμότητα αυτών των εκδηλώσεων, πολύ περισσότερο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Πρέπει άμεσα να δοθούν όλες οι απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής, τη λειτουργία του μηχανισμού εκτίναξης και άλλων συστημάτων ασφαλείας, όπως επίσης άμεσα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για την κατάσβεση της επικίνδυνης πυρκαγιάς εντός της βιομηχανικής περιοχής, που εκδηλώθηκε ως αποτέλεσμα του τραγικού συμβάντος».

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«Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου, καθώς και εκ μέρους της Νέας Αριστεράς στις οικογένειες των δύο πιλότων του F-4 Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα. Μια δύσκολη μέρα και για την Πολεμική Αεροπορία αλλά και για την χώρα. Τα αίτια αυτής της τραγωδίας πρέπει άμεσα να διιερευνηθούν και να δημοσιοποιηθούν. Είχε αναβαθμιστεί το Phantom ώστε να συμμετέχει σε τέτοιες επιδείξεις; Ποιος και πώς αποφασίζεται το πρόγραμμα αυτών των επιδείξεων που οργανώνει ένας ιδιώτης; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν άμεσα από τον υπουργό κ. Δένδια. Δυστυχώς, οι Ένοπλες Δυνάμεις θρηνούν νεκρούς τα τελευταία χρόνια και ο υπουργός καθώς και η ηγεσία των ΕΔ οφείλουν να δώσουν άμεσα απαντήσεις» έγραψε σε ανάρτησή της η Σία Αναγνωστοπούλου.

{https://www.facebook.com/athanasia.anagnostopoulou.77/posts/pfbid0TEFj7ssTpWjivTGnVPF8mr3McRZsSSoxzAURqVKVtKAhi4kfbAxuGy3KZbLtxSP5l}

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία θρηνεί σήμερα την απώλεια ακόμη δύο Ιπταμένων της. Η απώλεια των δύο ηρώων αεροπόρων ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον χρόνο που έγινε, καταδεικνύει το καθημερινό ρίσκο που αναλαμβάνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η πτώση του ελληνικού F-4 δεν είναι μέρος ενός σόου, αλλά αποτελεί μια παρουσίαση ενός μικρού τμήματος του έργου που εκτελεί η Πολιτική Αεροπορία για την προάσπιση των δικαιωμάτων της χώρας εντός του Ελληνικού FIR.

Τα αίτια του σημερινού ατυχήματος ελπίζουμε να διερευνηθούν σε βάθος και να αποτελέσουν οδηγό για αποφυγή άλλων παρόμοιων συμβάντων. Η πρόωρη εκτίμηση και οι πρόωρες ανακοινώσεις κάτω από τέτοιες συνθήκες, το μόνο που κάνουν είναι να επιβαρύνουν το κλίμα της σημερινής απώλειας των δύο πιλότων μας. Η ΕΛ.Α.Σ. αναγνωρίζοντας την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους των δύο αεροπόρων μας, παραμένοντας ενεργά δίπλα στο σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».