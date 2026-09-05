Τι ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 5/9 μετά την πτώση του αεροσκάφους F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026» στην Τανάγρα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η πτώση του μαχητικού αεροσκάφους είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II.

Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Το μήνυμα του Νίκου Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπογράμμισε ότι «η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας».

{https://x.com/nikosdendias/status/2096264471060574565?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}

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«Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Κακλαμάνης: «Η Βουλή θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους»

Τη βαθιά του οδύνη για τον αδόκητο χαμό των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά την συντριβή του αεροσκάφους τους στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας, κατά τη διάρκεια της ετήσιας αεροπορικής επίδειξης «Athens FlyingWeek» εξέφρασε από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται για να παραβρεθεί στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.

«Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, εκφράζω την βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο χειριστών του Phantom (F-4) που έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό δυστύχημα στην Τανάγρα» δήλωσε ο Κ. Νικήτας Κακλαμάνος και προσέθεσε: «Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους και τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που θρηνούν την απώλεια δύο συναδέλφων τους.

Η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές».

{https://www.youtube.com/shorts/-CinIveHVGA}

Τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο χαμό των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη συγκίνηση που διακατέχει ολόκληρο τον ελληνικό λαό για την απώλεια των δύο ιπταμένων, απευθύνοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους τους και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Τανάγρα. Τους αποχαιρετούμε με συγκίνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας».

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με δήλωση του αναφέρθηκε στο δυστύχημα στην Τανάγρα.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2096277985753956504}

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας» ανέφερε.