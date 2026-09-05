Για κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών και προβλήματα σε σχολικές υποδομές κάνει λόγο η ΟΛΜΕ.

Για χιλιάδες κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών με την έναρξη της σχολικής χρονιάς- ακόμη και μετά τον διορισμό συνολικά 29.948 αναπληρωτών που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).

«Πέρυσι είχαν δουλέψει περίπου 46.000 αναπληρωτές. Οι συνταξιοδοτήσεις ήταν λίγο πάνω από 5.000 και στην πρώτη φάση των αναπληρωτών πήραν 30.000. Με βάση αυτούς τους αριθμούς είναι πάνω από 10.000 τα κενά», δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ανδρέας Καργόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΔΟΘ, στο πλαίσιο των δράσεων της Ένωσης, τις ημέρες της ΔΕΘ.

«Το πιο εκκωφαντικό παράδειγμα είναι η γενική αγωγή στη δευτεροβάθμια, όπου πέρυσι δούλεψαν 8.200 αναπληρωτές, 2.588 ήταν οι συνταξιοδοτήσεις και έγιναν μόνο 910 διορισμοί μόνιμου προσωπικού και διορίστηκαν 4.019 αναπληρωτές, άρα υπολογίζουμε 6.000-7.000 τα κενά», πρόσθεσε ο κ. Καργόπουλος, σημειώνοντας και ότι «πέρυσι τελείωσε η χρονιά με κενά, με συμπτύξεις και καταργήσεις τμημάτων, που είναι αντιεκπαιδευτικές πρακτικές».

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές ο κ. Καργόπουλος σημείωσε ότι τα σχολεία δεν είναι έτοιμα, προσθέτοντας ότι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» πανελλαδικά καλύφθηκαν μόνο 760 σχολεία, κι αυτά σε ό,τι αφορά του αύλειους χώρους, την προσβασιμότητα και τους χώρους υγιεινής και όχι σε θέματα στατικότητας, άρα, «στους δύο βασικούς παράγοντες για να μπορέσει να λειτουργήσει το σχολείο -να υπάρχει επάρκεια σε προσωπικό και ασφαλή κτίρια- έχουμε τεράστιο πρόβλημα».

Μιλώντας για προβλήματα που έχουν καταγραφεί στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕΘ Νίκος Αβραμίδης ανέφερε ότι «στο ειδικό σχολείο του Αγίου Αθανασίου που είναι χτισμένο για να δεχθεί 45 μαθητές, αυτή τη στιγμή έχουν εγγραφεί 110 […], ακόμη δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις για τη μεταφοράς 16.500 μαθητών στην Κεντρική Μακεδονία», ενώ «ένα άλλο ζήτημα είναι τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής».