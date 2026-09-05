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Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Αττική.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε στον Νέο Κουβαρά Αττικής το Σάββατο 5/9. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2096250460264956184}

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.