ΔΕΘ: Ολοκληρώθηκαν οι μεγαλειώδεις πορείες στη Θεσσαλονίκη

Το μεγαλύτερο μέρος των κινητοποιήσεων ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, Σάββατο λόγω των εγκαινίων της ΔΕΘ 2026.
Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από χθες, Παρασκευή, και κορυφώνονται σήμερα Σάββατο, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ και της ομιλίας του πρωθυπουργού.
Πρώτοι στις κινητοποιήσεις βρέθηκαν και φέτος οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και στις δομές υγείας, μέσω της ΠΟΕΔΗΝ. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με τελικό προορισμό το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν, επίσης, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, οι ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης.
Επίσης, σήμερα, στις 11:30, στο ΥΜΑΘ, είχαν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.
Οι απογευματινές συγκεντρώσεις ήταν:
- Στις 17:00, στον Λευκό Πύργο, η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των αγροτών.
- Στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, όπως και του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικών οργανώσεων.
- Στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση των ΓΣΕΕ, ΕΚΘ και ΑΔΕΔΥ όπως και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
LIVE
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Ολοκληρώθηκαν οι πορείες στη Θεσσαλονίκη20:27:39
Πραγματοποιήθηκαν οι τρεις μεγάλες πορείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω ΔΕΘ 2026.
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Οι διαδηλωτές ζητούν ενισχυμένα μέτρα στήριξης20:02:35
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7j5xurje21?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Βίντεο από τις συγκεντρώσεις και τις πορείες στη Θεσσαλονίκη20:01:39
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7islapoas1?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Νέες εικόνες από τις συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη με τα μέτρα της ΕΛΑΣ19:55:59
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«Καμία ανυπακοή»: Πορεία συλλογικοτήτων και αντιεξουσιαστών στο κέντρο19:46:54
Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα και πορεία συλλογικοτήτων της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.
Στην πορεία συμμετέχουν μέλη εργατικών σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, αριστερών οργανώσεων και αντιεξουσιαστές.
Οι διαδηλωτές κρατούν πανό και φωνάζουν κατά της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά κατά της «κρατικής καταστολής» και ζητούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία αλλά και απεμπλοκή της χώρας από το ΝΑΤΟ.
Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία της Κάμαρας όπου νωρίτερα τα άτομα πραγματοποίησαν συγκέντρωση και αναμένεται να καταλήξει στη ΧΑΝΘ.
{https://www.youtube.com/watch?v=MWrSeFvYQUA}
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ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ζητούν συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς19:45:27
Πορεία μελών των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΕΚΘ, καθώς και αριστερών παρατάξεων είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ.
Εργαζόμενοι απ’ όλη την Ελλάδα, φοιτητές και απλοί πολίτες κρατώντας στα χέρια πανό και πλακάτ, φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, ζητώντας παράλληλα καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
Επιπλέον, ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις, λιγότερος χρόνος εργασίας και ποιοτικός χρόνος για ζωή.
Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και κατευθύνεται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
{https://www.youtube.com/watch?v=68x8du29qm4}
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13 προσαγωγές και έξι συλλήψεις πριν τις κινητοποιήσεις19:43:19
Κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων πριν από τις συγκεντρώσεις, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές 13 ατόμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εκ των οποίων οι έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών, σύμφωνα με το thestival.gr.
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Σε κλοιό κινητοποιήσεων η ΔΕΘ: Στους δρόμους συνδικάτα,αγρότες και φοιτητές19:37:45
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7ift2f2ixd?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Βίντεο από τις συγκεντρώσεις και τις πορείες στη Θεσσαλονίκη18:51:43
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7huv18gesp?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Πού γίνονται οι συγκεντρώσεις18:47:39
Με ξεχωριστές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τα συνδικάτα διαδηλώνουν στην φετινή ΔΕΘ, με αφορμή την έλευση του πρωθυπουργού, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και συντάξεις, αντιμετώπιση της ακρίβειας, νέες θέσεις εργασίας και προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.
Η συγκέντρωση ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ πραγματοποιείται στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στη συγκέντρωση παραβρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και μέλη της διοίκησης της ΓΣΕΕ, του ΕΚΘ και μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.
«Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη για μία ακόμα φορά για να διεκδικήσουμε την κανονικότητα στον χώρο εργασίας μας» δήλωσε ο Δημήτρης Ταχματζίδης, Οικονομικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ και συνέχισε : «Κανονικότητα για τον κόσμο της εργασίας σημαίνει περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σημαίνει λιγότερο, αλλά ποιοτικότερο χρόνο εργασίας, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα κατά της ακρίβειας».
«Οποίες παροχές και να δοθούν η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η αύξηση του κόστους της ενέργειας, τις απορροφά» τόνισε στην κεντρική ομιλία του ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Χάρης Κυπριανίδης και πρόσθεσε: «Οι προτάσεις μας δεν ακούγονται. Αποσκοπούν σε καλύτερη ποιότητα ζωής, που εξασφαλίζεται με την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων». «Ο μέσος μισθός των Ελλήνων είναι στο 45% του μέσου ευρωπαϊκού μισθού. Ο 13ος και 14ος μισθός ήταν και παραμένει κυρία επιδίωξη μας» ανέφερε το μέλος του ΔΣ της ΑΔΕΔΥ Βασίλης Πολυμερόπουλος.
Η συγκέντρωση των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ πραγματοποιείται στην πλατεία ΧΑΝΘ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Συγκέντρωση στην Καμάρα πραγματοποίησαν τα Εργατικά Συνδικάτα Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς και στην πλατεία Αγίας Σοφίας.
Οι συγκεντρώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ακολουθήσουν πορείες προς την πλατεία ΧΑΝΘ.
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Ποιοι αγρότες συμμετέχουν στο συλλαλητήριο - Στο πλευρό τους κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι18:37:14
Συλλαλητήριο πραγματοποιούν στη Θεσσαλονίκη αγρότες από νομούς της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεά Ελλάδα και της Πελοποννήσου, με αφορμή τα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ.
Είχε προηγηθεί κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, ύστερα από σύσκεψη που έγινε τις προηγούμενες μέρες στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.
Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι. Βασικά αιτήματα τους είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους και η στήριξη του εισοδήματός τους.
«Είμαστε εδώ για να παράξουμε για τον τόπο μας. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας. Κουραστήκαμε τις υποσχέσεις» ανέφεραν, μεταξύ άλλων, στις ομιλίες τους εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα που συμμετέχουν στην κινητοποίηση, προαναγγέλλοντας συνέχιση των αγώνων τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Μετά τις ομιλίες οι διαδηλωτές κινήθηκαν με πορεία προς την πλατεία ΧΑΝΘ, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ.
Κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία αποφασίστηκε να εισέλθουν 20 τρακτέρ στο κέντρο της πόλης, τα οποία στάθμευαν οι αγρότες στον Λευκό Πύργο.
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Τρακτέρ στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης18:25:56
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7gi0t1j9qh?integrationId=40599y14juihe6ly}
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«Θέλουμε δικαίωση»: Συγκλονίζει συγγενής θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη18:24:11
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Παύλος Ασλανίδης: Δεν επαιτούμε Δικαιοσύνη, την απαιτούμε18:23:12
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Εικόνες από τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και εργατικών σωματείων18:02:04
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Κουτσούμπας: Παλλαϊκή απαίτηση, εδώ και τώρα, δώστε λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις17:59:37
Είναι «παλλαϊκή απαίτηση» να δοθούν «εδώ και τώρα» λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, τόνισε σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο συλλαλητήριο των Εργατικών Σωματείων στην πλατεία ΧΑΝΘ, έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
«Παλλαϊκή απαίτηση, εδώ και τώρα, δώστε λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, καμιά θυσία για τα κέρδη τους, καμιά θυσία για τους πολέμους τους. Θα το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε, με το ΚΚΕ μπροστά, με το εργατικό, αγροτικό, ευρύτερα λαϊκό κίνημα, όλα τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας, στους δρόμους του αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ του ΚΚΕ και προσέθεσε:
«Την ώρα που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, από την εμπορευματοποίηση της Παιδείας και της Υγείας, από τη μεγάλη φοροληστεία, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, από τη ΔΕΘ με τον Οδικό Χάρτη "Ελλάδα 2030", αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, μοιράζουν ψίχουλα κοροϊδίας, συναινώντας όμως στην πολιτική της έντασης της εκμετάλλευσης, των πολεμικών προϋπολογισμών, της συμμετοχής της Ελλάδας σε πολέμους, σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια για αυτόν τον σκοπό από τα χρήματα του ελληνικού λαού».
Ευχήθηκε «καλούς αγώνες, επισημαίνοντας πως «η αφετηρία είναι εδώ στη ΔΕΘ για φέτος» και σημειώνοντας πως «έχουν πολλά ακόμα να δουν τα μάτια τους».
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Στο συλλαλητήριο των συνδικάτων η Δούρου17:51:25
Την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ιδιωτικοποίηση του νερού δήλωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με το σωματείο των εργαζομένων στην ΕΥΑΘ.
Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κάνει δώρο στους ιδιώτες μετόχους της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης» και τόνισε πως τα σχέδια αυτά θα ανατραπούν.
Νωρίτερα η κ. Δούρου συναντήθηκε με μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ.
Η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει το «παρών» και στο σημερινό συλλαλητήριο των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη.
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Έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες συγκεντρώσεις17:36:21
Και τώρα αναμένονται οι συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσουν στις έξι το απόγευμα.
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Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη17:34:38
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Στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ η Κωνσταντοπούλου17:24:23
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και «συμμετέχει στο μεγάλο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, στο πλευρό των εργαζομένων, των κινημάτων, των κοινωνικών ομάδων και των πολιτών που διεκδικούν το δίκιο τους».
Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος «αύριο, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα βρεθεί στον Αγιο Βλάσιο Πηλίου, δίπλα στους κατοίκους που υπερασπίζονται τις πηγές τους και το δικαίωμά τους στο νερό απέναντι στα κρατικά σχέδια» και «τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Ζωή θα βρίσκεται στη Λάρισα, στη δίκη των Τεμπών, στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών και στον αγώνα τους για Δικαιοσύνη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα είναι στο πλευρό των Αγροτών του Νομού, που διώκονται για τις κινητοποιήσεις τους».
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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Κλειστοί οκτώ σταθμοί του Μετρό17:08:02
Ήδη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οκτώ σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τον σταθμό Ευκλείδης.
Η ώρα επαναλειτουργίας τους δεν έχει καθοριστεί και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και των πορειών.
Με δεδομένο ότι από τις 16:00 και μετά έχει αυξηθεί η παρουσία διαδηλωτών στο κέντρο, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να λάβουν υπόψη τις κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές αλλαγές, καθώς το ιστορικό κέντρο θα παραμείνει υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.
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«Αστακός» το κέντρο Θεσσαλονίκης: 3.500 αστυνομικοί επί ποδός17:07:00
Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καθώς περίπου 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός για την ασφάλεια των διαδηλώσεων και την ομαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων.
Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί μπλε μεταλλικά κιγκλιδώματα γύρω από κρίσιμα σημεία, ενώ αναμένεται να αναπτυχθούν περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», όπου ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα κυβερνητικά μέτρα.
Στον σχεδιασμό της ΕΛΑΣ περιλαμβάνονται επίσης περίπου 60 διμοιρίες των ΜΑΤ, οι οποίες θα παραταχθούν περιμετρικά του ιστορικού κέντρου.
Παράλληλα, δύο εισαγγελικοί λειτουργοί παρακολουθούν την εξέλιξη των πορειών.
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Στις 18:00 οι συγκεντρώσεις ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ17:05:50
Στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και εργατικών συνδικάτων, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Την ίδια ώρα, λίγα μέτρα μακριά, στην Καμάρα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.
Όλες οι απογευματινές συγκεντρώσεις αναμένεται στη συνέχεια να κινηθούν προς την περιοχή της ΔΕΘ, με τελικό σημείο την είσοδο της Νότιας Πύλης.
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Από χθες ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη17:04:34
Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από χθες, Παρασκευή, και κορυφώνονται σήμερα Σάββατο, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ και της ομιλίας του πρωθυπουργού.
Πρώτοι στις κινητοποιήσεις βρέθηκαν και φέτος οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και στις δομές υγείας, μέσω της ΠΟΕΔΗΝ. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με τελικό προορισμό το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν, επίσης, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, οι ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης.
Επίσης, σήμερα, στις 11:30, στο ΥΜΑΘ, είχαν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.
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Τα μέτρα της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη λόγω ΔΕΘ και συγκεντρώσεων17:03:31
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl72t8qfcdp5?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Στις 17:30 η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ17:02:48
Μισή ώρα αργότερα από την πρώτη συγκέντρωση, στις 17:30, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και σωματείων εργαζομένων στον άξονα της πλατείας ΧΑΝΘ.
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Έτοιμα τα τρακτέρ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης17:01:59
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Για πρώτη φορά αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕΘ16:59:15
Η πρώτη συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 στον Λευκό Πύργο, όπου συγκεντρώνονται αγρότες και εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων.
Πρόκειται για το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται εν μέσω ΔΕΘ με την παρουσία τρακτέρ στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου 20 έως 30 τρακτέρ αναμένεται να κινηθούν στην πόλη, σε συνεννόηση των αγροτών με την Ελληνική Αστυνομία.
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Οι απογευματινές συγκεντρώσεις είναι:16:57:43
- Στις 17:00, στον Λευκό Πύργο, η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των αγροτών.
- Στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, όπως και του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικών οργανώσεων.
- Στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση των ΓΣΕΕ, ΕΚΘ και ΑΔΕΔΥ όπως και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
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«Αστακός» η Θεσσαλονίκη με 3.500 αστυνομικούς για τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας16:57:03
{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7au0fe7bzd?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Σε λίγη ώρα ξεκινούν οι συγκεντρώσεις16:55:52
Σήμερα, Σάββατο, κορυφώνονται οι συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη λόγω ΔΕΘ.
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