Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά εκδηλώθηκε ύστερα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom, της Πολεμικής Αεροπορίας, πριν από περίπου μία ώρα στην Τανάγρα, και επεκτάθηκε στη δασική έκταση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2096221194567528674}

Σημειώνεται ότι το Phantom έπεσε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026 που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης όπως επίσης οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού.

{https://x.com/112Greece/status/2096218407930614010}

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.