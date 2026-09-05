Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα μπορέσουν τα ρίξουν φως και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη σπιτιού στον Μαραθώνα.

Για τη Δευτέρα αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο με κατηγορουμένους την 68χρονη και τον γιο της για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς φέρονται ότι έθαψαν την υπερήλικη μητέρα της στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα.

Ομολογεί η 68χρονη πως έθαψε τη μητέρα της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 68χρονη παραδέχεται ότι έθαψε κατηγορούμενη φέρεται τη σορό της υπερήλικης μητέρας της για να παίρνει τη σύνταξή της. Αντίθετα, ο γιος της αρνείται ότι συμμετείχε στην παράνομη αυτή πράξη.

Καθοριστική πάντως για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση είναι η εξέταση των οστών του θύματος από ειδικό ανθρωπολόγο, τα αποτελέσματα της οποία θα δείξουν τον ακριβή χρόνο θανάτου του θύματος. Επίσης οι εργαστηριακές εξετάσεις θα μπορέσουν τα ρίξουν φως και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης γυναίκας.

Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις για το χρόνο θανάτου του θύματος

Από τα αποτελέσματα αυτά, οι αρχές εκτιμούν ότι θα αποσαφηνίσουν το χρονικό διάστημα στο οποίο εξακολουθούσε να εισπράττεται η σύνταξη του θύματος ώστε να αποδοθεί και η κατηγορία της απάτης σε βάρος του δημοσίου στους δύο συλληφθέντες.

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Αν το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ τότε το αδίκημα θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, αλλιώς θα είναι πλημμέλημα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το χρονικό διάστημα ενδέχεται να ξεπερνά ακόμη και τη δεκαετία.