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Συναγερμός στην Τανάγρα.

Πτώση στρατιωτικού αεροσκάφους σημειώθηκε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026, την ώρα της εναέριας επίδειξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στο κοινό που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει το μεγάλο αεροπορικό σόου, προκαλώντας αναστάτωση και διακοπή της διοργάνωσης.

{https://www.youtube.com/shorts/-CinIveHVGA}

{https://x.com/SMatheol/status/2096215101682417669}

Όπως έγινε γνωστό, το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωση ενώ φαινόταν να βγάζει καπνούς λίγη ώρα πριν την πτώση σου.

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Στο σημείο έχει εκδηλωθεί μεγάλη πυρκαγιά γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Σχηματαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

{https://x.com/112Greece/status/2096218407930614010}

Παράλληλα, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση αν οι δύο πιλότοι χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7dsggpj1nt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Athens Flying Week 2026 πραγματοποιείται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα, με τη συμμετοχή δεκάδων ελληνικών και ξένων αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων F-16, Rafale, Mirage 2000-5, Eurofighter και F-18, αλλά και ακροβατικών ομάδων από το εξωτερικό.

Σημειώνεται πως λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week ο ΥΕΘΑ Ν. Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl7drlnbzug9?integrationId=40599y14juihe6ly}