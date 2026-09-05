Το μήνυμα του Θεόδωρου Κολυδά.

Τον δικό του απολογισμό για τα μελτέμια του καλοκαιριού του 2026 έκανε ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η οποία βασίζεται στα δεδομένα ERA5 και στη σύγκριση της περιόδου 1979–2026, καταγράφηκαν συνολικά 23 ημέρες ισχυρού μελτεμιού. Η συγκεκριμένη επίδοση τοποθετεί το φετινό καλοκαίρι στη 17η θέση μεταξύ των τελευταίων 48 ετών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες τα μελτέμια χαρακτηρίστηκαν πολύ ισχυρά. Αυτές έφτασαν τις 12, με το 2026 να βρίσκεται σε ισοβαθμία μεταξύ της έκτης και της όγδοης θέσης της σχετικής κατάταξης.

«Η τελική αποτίμηση των μελτεμιών για το καλοκαίρι του 2026 δείχνει μια χρονιά που ξεχώρισε περισσότερο για την ένταση παρά για τη μεγάλη διάρκεια των επεισοδίων. Με βάση τα δεδομένα ERA5 και τη σύγκριση με την περίοδο 1979–2026, καταγράφηκαν συνολικά 23 ημέρες ισχυρού μελτεμιού, επίδοση που φέρνει το 2026 στη 17η θέση μεταξύ 48 ετών. Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η παρουσία 12 πολύ ισχυρών ημερών, με το 2026 να βρίσκεται σε ισοβαθμία στις θέσεις 6–8/48» έγραψε αρχικά για να προσθέσει:

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10166128427009467&id=760859466&rdid=EmxMsecbpfR846SQ#}

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«Η μέση ένταση των ισχυρών μελτεμιών έφτασε τα 25,8 km/h, ενώ η μέγιστη ημερήσια μέση ένταση τα 32,0 km/h, και στις δύο περιπτώσεις με κατάταξη στη 12η θέση. Αντίθετα, η διάρκεια των επεισοδίων ήταν περιορισμένη: καταγράφηκαν μόλις 3 επεισόδια διάρκειας τουλάχιστον τριών ημερών, ενώ η μεγαλύτερη συνεχόμενη διάρκεια ήταν 4 ημέρες.

Σε μηνιαία βάση, ο Ιούνιος ήταν ο μήνας που ξεχώρισε περισσότερο, με 12 ισχυρές ημέρες και 3η θέση ιστορικά, ενώ ο Ιούλιος και ο Αύγουστος κινήθηκαν χαμηλότερα.

Ο συνολικός Δείκτης Ισχύος Μελτεμιού διαμορφώθηκε στις 60,4 μονάδες, τοποθετώντας το 2026 στη 19η θέση/48».