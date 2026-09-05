Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Σαμικό Ηλείας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό του μετώπου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί επίγεια δύναμη αποτελούμενη από 23 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, με συνολικά 5 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, λόγω της μορφολογίας της περιοχής και της ανάγκης για άμεση αντιμετώπιση των εστιών από αέρος, στην επιχείρηση συμμετέχουν και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα σημεία όπου επιχειρεί το πύρινο μέτωπο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο επέκτασής της σε μεγαλύτερη έκταση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένης περιοχής, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.