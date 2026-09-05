Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά πρόσωπα που αναζητούνται διεθνώς με σκοπό τον εντοπισμό και την προσωρινή σύλληψή τους, ενόψει των προβλεπόμενων δικαστικών διαδικασιών.

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού, ο οποίος αναζητούνταν διεθνώς από τις τουρκικές Αρχές, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του κέντρου της πόλης και, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των στοιχείων του, σε βάρος του είχε εκδοθεί «ερυθρά αγγελία» της Interpol Τουρκίας.

Μετά τον εντοπισμό του, ο 30χρονος συνελήφθη από τις ελληνικές Αρχές και οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για το αίτημα των τουρκικών Αρχών.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία που συνοδεύουν το διεθνές αίτημα αναζήτησης και τα επόμενα βήματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων των ελληνικών Αρχών για τον εντοπισμό προσώπων που αναζητούνται διεθνώς, με τις σχετικές ειδοποιήσεις της Interpol να αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία.